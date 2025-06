Juventus, Tudor rinnova fino al 2027: anche Conceicao al Mondiale per club, ma il futuro è da decifrare

Nel fine settimana verrà annunciato l'accordo biennale con il tecnico croato, che ha incontrato il consenso di Comolli. L'esterno portoghese partirà per l'America, ma il Porto non recede dalla richiesta di 30 milioni

La nuova Juventus inizia a prendere forma; finalmente, verrebbe da dire. Perché se era già nell’aria, è stato necessario aspettare la conferenza di Comolli per avere conferma della permanenza di Tudor anche nel 2025/2026.

Juve-Tudor, accordo biennale

E nella giornata di oggi, come riportato da Giovanni Albanese, è arrivata la notizia del prolungamento fino al 2027: un biennale, dunque, per il tecnico croato, che si accinge a guidare la Juventus nel nuovo Mondiale per club. L’ufficialità giungerà nel weekend. Il tecnico croato è quindi al centro del progetto della Juve affidata a Comolli, che dopo il terremoto Giuntoli, sta prendendo una forma definita anche se manca ancora di qualche tassello.

La nuova Juventus di Comolli

Nel post-partita di Venezia, Tudor aveva legittimamente chiesto garanzie sul futuro, e le ha ottenuto col massimo risultato possibile. Ora il direttore generale lavora al completamento dell’area sportiva a supporto dell’allenatore: i confronti con Giorgio Chiellini, voluto da Elkann in una posizione strategica fra dg e gruppo squadra, sono continui e stanno portando pian piano alla definizione di ogni struttura interna. A luglio la Juve avrà un direttore sportivo (molto probabilmente Massara, che si occuperò di mercato) e un direttore tecnico.

Elkann alla Continassa

Tutti i processi decisionali interni faranno comunque capo a Comolli e Chiellini, che saranno presenti negli Stati Uniti per tutta la competizione. Nella giornata di oggi, inoltre, John Elkann ha assistito all’allenamento odierno della Juventus alla Continassa. L’ad di Exor ha voluto mostrare supporto e vicinanza al tecnico Tudor e ai bianconeri in vista del Mondiale per club ormai alle porte, con la partenza fissata per sabato mattina.

La nota del club bianconero

“La Juve – si legge in una nota ufficiale della società – vuole disputare al massimo per onorare ancora una volta il palmares internazionale del club. Questo concetto, oltre ovviamente a un in bocca al lupo per la spedizione, è stato al centro dell’incontro della squadra con John Elkann e con la dirigenza, oggi presenti al Training Center”. All’allenamento hanno assistito anche il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino, il direttore generale Damien Comolli e il dirigente Giorgio Chiellini.

Kolo Muani e Conceicao negli Usa

Il club ha anche diramato l’ufficialità della partecipazione di Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao al Mondiale per club. Se il francese l’aveva già reso noto, per il portoghese bisognava avere la certezza. Arrivati in prestito rispettivamente dal Paris Saint-Germain e dal Porto, saranno ancora a disposizione di Tudor per la rassegna iridata, in cui la Juventus debutterà il 19 contro gli emiratini dell’Al-Ain.

Conceicao, 30 milioni per il riscatto

Tutto da decidere il post-Mondiale. Per quanto riguarda Kolo Muani, ha già preso posizione il neo direttore generale Damien Comolli che ieri, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium di Torino, a precisa domanda sul prosieguo del prestito dell’attaccante transalpino aveva risposto: “Sono ottimista per raggiungere un accordo per l’intera stagione. Il Psg non ha chiuso al prestito e il giocatore è propenso”. Per liberare Conceicao dal contratto che lo lega al Porto, invece, bisognerà pagare una clausola rescissoria di 30 milioni, sui quali la Juventus vorrebbe aprire una trattativa.