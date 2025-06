Juventus: Comolli e Chiellini in cerca di un direttore sportivo, quattro i candidati. L’alternativa è in stile Milan

I due dirigenti stanno vagliando i profili per il nuovo possibile d.s., ma potrebbero anche decidere di rinunciare a questa figura all’interno dell’organigramma

Il mercato della Juventus, ad oggi, è responsabilità di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, ma i due dirigenti mirano a inserire nell’organigramma del club bianconero anche un direttore sportivo di ruolo: quattro i candidati in questo momento. Tuttavia non è esclusa la soluzione “alla Milan”, ovvero senza un professionista con precedenti esperienze da d.s..

Juventus, Comolli e Chiellini alla Continassa

Ridisegnare la Juventus in campo, ma anche nell’organigramma societario. Questa la missione di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, i due dirigenti a cui John Elkann ha affidato la rinascita del club bianconero dopo il fallimento del progetto legato a Cristiano Giuntoli, ormai un ex per la Vecchia Signora. Ieri i due sono stati alla Continassa, dove hanno incontrato il presidente Gianluca Ferrero e Igor Tudor, confermato alla guida della Juve anche per la prossima stagione, almeno per ora.

La ricerca di un direttore sportivo

Comolli e Chiellini hanno discusso con Tudor di mercato, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, un argomento che però potrebbe passare sotto la responsabilità di un altro dirigente: tra le priorità del nuovo duo, infatti, c’è l’individuazione di un nuovo direttore sportivo per la Juventus. Comolli e Chiellini non hanno un’esperienza diretta nel campo delle trattative di mercato, ecco perché stanno valutando almeno quattro candidati al possibile incarico di d.s..

Juventus, i candidati al ruolo di d.s.

Si tratta di dirigenti con buona esperienza. Hasan Salihamidzic, tra l’altro ex calciatore della Juventus, ha lavorato in un top club come il Bayern Monaco, mentre gli altri candidati si sono messi in luce in società di medio-alto cabotaggio: si tratta di Diego Lopez, ex d.s. del Lens; Javier Ribalta, dirigente dell’AEK Atene che fu capo-scout alla Juventus dal 2012 al 2017; e Frederic Massara, l’uomo che insieme a Paolo Maldini ha contribuito a costruire il Milan che vinse lo scudetto nel 2022.

La soluzione in stile Milan

Se nessuno di questi profili dovesse convincere Comolli e Chiellini, non è escluso che i due dirigenti optino per una soluzione “alla Milan”, ovvero per una struttura societaria priva di un d.s. d’esperienza e in cui le operazioni di mercato vengono pianificate e portate avanti collettivamente.

Un meccanismo che in rossonero, con la triade Furlani–Ibrahimovic–Moncada, non è risultato particolarmente vincente, ma che in casa Juventus ritengono possa funzionare qualora rientrasse in società Matteo Tognozzi, ex Granada che fu capo-scout in bianconero quando il d.s. in carica era Federico Cherubini.