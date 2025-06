Juventus su Ghisolfi, appena liquidato dalla Roma: per Comolli è il pezzo che manca alla dirigenza

Per il direttore generale il d.s. che si è appena separato dai giallorossi potrebbe aiutare i bianconeri a rivoluzionare il modo di operare sul mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Appena mollato dalla Roma, Florent Ghisolfi potrebbe trovare subito un nuovo incarico alla Juventus: Damien Comolli pensa a lui come nuovo d.s. dei bianconeri, una figura chiamata a rivoluzionare il modus operandi del club sul mercato.

Ghisolfi dalla Roma alla Juventus

L’avventura di Florent Ghisolfi alla Roma è finita anzi tempo, dopo una sola stagione, a causa dei dissapori con i Friedkin legati ad alcuni rinnovi di contratto – su tutti quello di Mile Svilar – e ad altre operazioni di mercato non concluse dal d.s. francese, che hanno innervosito la proprietà americana del club giallorosso. L’esperienza in serie A di Ghisolfi, però, potrebbe ripartire presto con la Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La lista dei candidati d.s. della Juventus

A dare la notizia è Tuttosport, secondo cui il nuovo direttore generale dei bianconeri Damien Comolli sta pensando proprio a Ghisolfi come nuovo d.s. della Juventus: il nome del connazionale francese è balzato in cima a una lista di candidati di cui fanno parte anche Diego Lopez, Hasan Salihamdzic e Marco Ottolini (attuale direttore sportivo del Genoa). Comolli, infatti, è in cerca di un d.s. che rivoluzioni il modus operandi della Juventus sul mercato.

L’importanza dei dati per Comolli

Durante la sua presentazione, infatti, Comolli aveva fatto capire di voler spingere la Juventus verso un mercato in stile “Moneyball”: il termine viene dal titolo del film su Billie Beane, celeberrimo general manager della MLB che rivoluzionò il baseball americano basando gli scambi con gli altri club su dati e statistiche, invece che sulle valutazioni “a occhio” degli scout.

“Dati e calcio stanno beni assieme – ha detto Comolli durante la presentazione – , è un modo per avere un vantaggio competitivo sugli altri club. Credo sia il modo migliore per avere grandi performance a livello finanziario e vincere sul campo”. Ghisolfi rappresenta al meglio questa nuova filosofia, che però alla Roma – a giudicare dagli acquisti dello scorso mercato giallorosso – non ha dato i risultati sperati.