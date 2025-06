Roma, è finita con Ghisolfi: contrasti con i Friedkin per il caso Svilar, si lavora al ritorno di Massara 

Rescisso il contratto del d.s., accusato di aver quasi fatto fallire la trattativa per il rinnovo del portiere serbo. Al suo posto può arrivare il dirigente cresciuto con Sabatini

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È durata appena una stagione l’esperienza di Florent Ghisolfi con la Roma: il club ha rescisso il contratto del d.s., alla base della decisione contrasti con la proprietà Friedkin per la gestione del rinnovo di Mila Svilar e di altre questioni. Si lavora al ritorno di Frederic Massara, già in giallorosso ai tempi di Walter Sabatini.

La Roma si separa dal d.s. Ghisolfi

Ingaggiato dalla Roma a maggio 2024, Florent Ghisolfi termina oggi la sua avventura da d.s. del club giallorosso. Nella serata di ieri, riferisce la Gazzetta dello Sport, si è raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto del dirigente francese ex Nizza, che dunque lascerà la capitale nelle prossime ore. Alla base della separazione, i malumori manifestati dalla famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, per alcune decisioni del direttore sportivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ghisolfi e il caso Svilar

Il centro del problema è stata la gestione del rinnovo di Mile Svilar, portiere che per i Friedkin rappresenta uno degli asset più importanti della Roma di oggi. L’accusa mossa a Ghisolfi è quella di aver quasi fatto saltare il prolungamento di contratto del numero uno serbo, “salvato” solo dall’intervento di Claudio Ranieri, la cui mediazione è stata fondamentale per evitare che gli agenti di Svilar rompessero definitivamente con la Roma.

Le altre accuse a Ghisolfi

Ma già in precedenza i Friedkin avrebbero mal tollerato alcune decisioni di Ghisolfi: in particolare, il d.s. sarebbe stato messo sotto accusa per la mancata cessione di Angeliño all’Al-Hilal, che avrebbe assicurato alla Roma una ricca plusvalenza, e per il mancato riscatto di Alexis Saelemakers dal Milan, determinato dalla rottura dei rapporti tra Ghisolfi e gli agenti dell’esterno belga.

Ghisolfi, inoltre, paga lo scarso feeling con la piazza: diversi gli acquisti che i tifosi gli hanno rinfacciato durante l’anno, su tutti quello del centrocampista Enzo Le Feé, acquistato per 25 milioni di euro dal Rennes e poi ceduto a gennaio al Sunderland per una cifra di poco inferiore ma dopo appena 6 partite in giallorosso.

Il ritorno di Massara

Con l’addio di Ghisolfi la Roma si è messa immediatamente alla ricerca di un nuovo d.s.: il favorito in questo momento è Frederic Massara, direttore sportivo del Milan nella stagione dello scudetto 2022. Per Massara si tratterebbe di un ritorno alla Roma, per cui ha lavorato come assistente di Walter Sabatini e poi, in due brevi diversi periodi, come d.s., prima sostituendo il suo mentore (dal settembre 2016 all’ottobre 2017) e poi lo spagnolo Monchi (da marzo a giugno 2019).