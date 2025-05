Svilar e il gol subito...dal tifoso: invasione di campo in Atalanta-Roma, finisce a spintoni

Dopo il gol decisivo dell'Atalanta segnato da Sulemana, il portiere della Roma Svilar è stato preso in giro da un tifoso bergamasco

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La Roma perde a Bergamo contro l’Atalanta, non senza polemiche, e tiene apertissima la lotta per il quarto posto in classifica. La squadra di Gasperini, grazie al gol decisivo di Sulemana, conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per la quinta volta nella storia del club. Proprio dopo il gol dell’ex Cagliari, in campo ci sono stati attimi di tensione tra Mile Svilar e un tifoso bergamasco che ha invaso il campo.

Svilar contro il tifoso bergamasco: la ricostruzione

L’accaduto ha fatto il giro del web in pochissime ore, ma solamente grazie agli spettatori che l’hanno filmato. Infatti, in tv non si è visto niente di tutto quello che è successo: lo prescrive lo stesso regolamento della Lega, condiviso coi broadcaster. Dai video circolati sui social, però, si vede il tifoso bergamasco scavalcare i divisori indisturbato ed entrare in campo con un pallone raccolto a bordo campo, pochi secondi dopo il gran gol di Sulemana. Inizialmente il portiere della Roma neanche lo nota, è lo stesso tifoso a richiamare la sua attenzione con le braccia.

Per sbeffeggiarlo, il tifoso si porta all’altezza del dischetto del rigore per poi segnare a porta vuota e lasciarsi andare a un’esultanza sgraziata davanti a Svilar. Inizialmente il serbo ha provato a rimanere calmo e ci è riuscito. Visto però che il tifoso continuava a prenderlo in giro correndo all’indietro, Svilar ha accennato una rincorsa e il tifoso è scivolato goffamente a terra. Dopo il “gol”, interviene il direttore di gara Sozza per sedare gli animi tra i due.

Lo spintone di Svilar e l’intervento degli steward (in ritardo)

Il tifoso però, non contento della pessima figura, va faccia a faccia con il portiere avversario che a quel punto reagisce con una leggera spinta che rischia di fare cadere nuovamente il tifoso. Verosimilmente deve aver detto qualcosa contro il portiere per farlo reagire in quella maniera.

A quel punto si mette in mezzo anche Djimsiti, fa allontanare il bergamasco che viene placcato dopo diversi secondi dal suo ingresso in campo dagli steward. Quest’ultimi lo scortano verso l’uscita mentre continua a mandare baci verso la curva dell’Atalanta che intanto lo saluta e lo applaude. Nel frattempo, anche De Roon è andato a tranquillizzare Svilar che nel frattempo stava continuando a inveire contro il tifoso.

La stagione di Svilar

Sicuramente la sconfitta di Bergamo, condita peraltro da polemiche e veleni per il rigore negato a Koné, non rovina la splendida stagione che sta vivendo Mile Svilar. Diciotto i clean sheet in stagione per il serbo tra campionato ed Europa League e un ruolo sempre più centrale del progetto della Roma. A più riprese Ghisolfi e Ranieri hanno ribadito il suo peso importante nella strategia del futuro dei giallorossi, che vogliono rinnovarlo e blindarlo. Anche se le sirene del mercato sono tante.