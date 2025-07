Argentina, Di Maria è tornato tra gol, lacrime, barella e polemiche: che caos

L'ex Juve subito protagonista con il Rosario Central, la sua squadra del cuore: nel finale della gara contro il Godoy Cruz, Poggi rovina la festa

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Angel Di Maria è tornato nel calcio argentino con un esordio-bis da protagonista al Rosario Central, 18 anni dopo. L’ex Juve è sceso in campo dal primo minuto, accolto da una standing ovation che lo ha commosso. La partita contro il Godoy Cruz, valida per la prima giornata del Gruppo B del Torneo di Clausura, si è chiusa con il risultato finale di 1-1.

Di Maria ha sbloccato il risultato al 33′ della ripresa su rigore, realizzando il suo settimo gol in maglia Canalla. Il penalty, assegnato per un presunto fallo su Veliz, è stato al centro di numerose polemiche. Il Rosario Central non è riuscito a difendere il vantaggio subendo il pareggio nel finale. Un epilogo inaspettato, dove proprio Di Maria ha lasciato il campo in barella.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di Maria illumina il Gigante: gol su rigore e applausi per il suo ritorno

Il Fideo torna a indossare la maglia del suo Rosario Central e si prende subito la scena al Gigante de Arroyito. Dopo meno di due minuti dal fischio d’inizio, Di Maria era già nell’area avversaria, accendendo l’entusiasmo sugli spalti. Nel primo tempo ha avuto una chance preziosa, fermata da un fallo, e al 25′ ha servito un corner preciso su cui Quintana ha sfiorato il gol di testa, ma la difesa del Godoy è riuscita a sventare la minaccia.

Il Rosario Central ha gestito la partita a lungo, creando numerose occasioni da calcio piazzato e colpendo un palo e due traverse. Campaz e Auzmendi hanno sfiorato il gol, ma il portiere Petroli ha tenuto in partita il Godoy Cruz con diversi interventi decisivi. Nella ripresa il ritmo è calato leggermente. Di Maria ha provato a sbloccare su punizione, senza successo, prima di trovare il gol dell’1-0 al 33′ su rigore, molto discusso. Una rete che ha fatto esplodere lo stadio e ha sancito il ritorno in grande stile del campione del mondo.

Polemiche per il rigore: cosa è successo

Un rigore molto discusso ha permesso a Di Maria di siglare il gol del momentaneo vantaggio. Secondo quanto riportato da il Clarin, l’arbitro Pablo Dovalo ha concesso il penalty per un presunto fallo di Daniel Barrea su Alejo Veliz, contatto non evidente nelle immagini e non rivisto dal VAR, guidato da Gaston Monson Brizuela, già al centro di polemiche in passato. Di Maria si è presentato sul dischetto con la consueta freddezza: ha atteso il movimento del portiere Petroli e ha calciato rasoterra sul palo destro. Esultanza liberatoria: si toglie la maglia e festeggia con i tifosi e con la moglie Jorgelina Cardoso, presente sugli spalti.

Poggi rovina la festa: Di Maria esce in barella

Prima la gioia, poi la preoccupazione. A pochi minuti dal termine, Di Maria ha subito un colpo da Poggi ed è uscito in barella, dolorante e visibilmente preoccupato. Dopo la sua uscita, il Godoy Cruz ha trovato il pareggio: proprio Poggi ha sfruttato un cross basso e ha insaccato di sinistro al quinto minuto di recupero. Finale piuttosto caotico, con l’espulsione di Barrea per proteste e il gol che ha rovinato la festa ai tifosi del Central.

Di Maria: “Meritavamo di più, ma questo è il calcio”

A fine gara, queste le parole di Di Maria riportate da il Clarin: “Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo avuto molte occasioni, ma non siamo riusciti a chiuderla. Volevamo regalare una gioia ai tifosi per iniziare bene il semestre. Nonostante tutto, abbiamo guadagnato un punto e dobbiamo pensare a cosa fare nelle prossime partite. Meritavamo di più, ma questo è il calcio”. Nonostante il pareggio finale, è stato comunque un grande rientro per il Fideo, che ha ricevuto tutto il calore del pubblico. Insieme a lui è tornato anche Véliz, rientrato in prestito dal Tottenham.