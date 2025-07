Fluminense-Chelsea, moviola: il Var affossa i brasiliani, il gesto speciale di Joao Pedro

La prova dell’arbitro Letexier a New York nella semifinale del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito 3 giocatori

Francois Letexier, la scelta dell’Uefa per Chelsea-Fluminense, con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato sei sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni. Aveva già arbitrato due partite in questa Coppa del Mondo. La prima è stata la vittoria del Benfica per 1-0 sul Bayern Monaco nella fase a gironi. Poi il trionfo del Palmeiras sul Botafogo con lo stesso punteggio, ma negli ottavi di finale ma vediamo come se l’è cavata ieri nel New Jersey.

I precedenti di Letexier con le due squadre

E’ la prima volta che Letexier ha diretto il Fluminense, la quarta per il Chelsea, con uno score di due vittorie e un pareggio. L’ultima volta risaliva all’andata dei quarti di finale 2022-2023, quando la squadra inglese perse 2-0 contro il Real Madrid al Bernabéu. L’ultima delle due vittorie ottenute sotto la guida del francese risale alla fase a gironi di quella stessa stagione, quando si imposero per 2-1 a Stanford Bridge. Il club brasiliano non aveva mai incontrato prima i Blues

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmoun con Barton Cisneros IV uomo, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: Nonato, Soteldo, Sanchez.

Fluminense-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ intervento duro di Enzo Fernandez su Cano, il centrocampista del Chelsea ha rischiato il giallo. Al 18′ regolare il gol di Joao Pedro, l’attaccante dei Blues quando fa partire l’azione è tenuto in gioco da un difensore brasiliano: plateale il gesto di non esultanza per rispetto alla sua ex squadra. Al 35′ Letexier fischia un rigore per il Fluminense per un tocco di mano in area di rigore di Chalobah ma viene richiamato all’on field review dal Var e revoca il penalty. Episodio assai dubbio.

Primo giallo al 59′, è per Nonato dopo un fallo su Joao Pedro che da poco aveva realizzato il gol del raddoppio. Al 75′ ammonito Soteldo per un fallo e subito dopo giallo anche per Sanchez per proteste. Dopo 10′ di recupero Fluminense-Chelsea finisce 0-2.