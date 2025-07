Mondiale per club: che gaffe di Maresca prima di Chelsea-Fluminense. Renato spavaldo

Maresca punta a rendere grande l'Italia, ma i brasiliani hanno già dimostrato di non essere inferiori a nessuno. Partita speciale per Thiago Silva

L’appuntamento è storico. Perché vale l’accesso alla finale della prima edizione del Mondiale per club. Da un lato, il Chelsea. Dall’altro, la Fluminense, unico club non europeo tra i Fantastici 4 approdati in semifinali. La vigilia del match che andrà in scena al MetLife Stadium è stata caratterizzata dalla gaffe di Enzo Maresca e dalle dichiarazioni di un Renato Portaluppi che non ha affatto paura dei blues.

Chelsea-Fluminense, la gaffe di Maresca

In quest’ultimo scorcio di stagione in tanti – soprattutto i rappresentanti delle squadre europee, a dire il vero – hanno rimarcato di essersi presentati negli States con fiato corto e gambe pesanti a causa di un calendario che non ha concesso tregua. Ed è proprio ciò che ha fatto Enzo Maresca nella conferenza stampa della vigilia. Premier, FA Cup, Coppa di Lega, il percorso in Conference League che si è concluso il 28 maggio con il trionfo ai danni del Betis e subito la trasferta a stelle e strisce per la Coppa del Mondo: un’annata infinita.

Forse poco preparato sull’argomento, il tecnico italiano del Chelsea cresciuto alla corte di Pep Guardiola ha provata a pungere: “I miei calciatori hanno disputato 63 partite e, anche se la voglia di vincere è la stessa, questo è il motivo per cui le squadre europee hanno un passo differente rispetto a quelle sudamericane o brasiliane”.

L’errore di Enzo e la sua reazione

I giornalisti brasiliani in sala stampa non si sono lasciati cogliere impreparati e hanno risposto per le rime all’allenatore di Pontecagnano, che vanta esperienze anche sulle panchine di Parma e Leicester, con cui ha centrato la promozione in Premier League.

Quando Maresca ha chiesto: “Noi abbiamo disputato 60 gare, voi?”, un cronista lo ha inchiodato con prontezza: “Noi 70, 70 nello stesso periodo. Sono molte di più”. A frittata fatta, la controreplica del tecnico non c’è stata. L’ex centrocampista di Juventus, Fiorentina e Siviglia ha infatti preferito il silenzio.

La Flu vuole stupire ancora: Renato spavaldo

Prima l’Inter, poi l’Al Hilal di Simone Inzaghi: nella fase a eliminazione diretta del Mondiale la Fluminense ha dimostrato di avere un conto aperto con i nerazzurri. In New Jersey (si gioca stasera, martedì 8 luglio, alle 21:00) la possibilità di approdare in finale contro una tra PSG e Real Madrid. C’è la voglia matta di non fermarsi a un passo dal sogno e per raggiungere l’obiettivo l’ex Roma Renato Portaluppi non ha alcuna intenzione di snaturare la sua squadra.

“Il Chelsea ha un reparto offensivo molto forte, con due attaccanti veloci sugli esterni. Ma noi non rinunceremo al nostro stile che ci ha consentito di arrivare in semifinale. Mi sono preparato tatticamente in modo da poter neutralizzare le loro azioni principali. Mi piace il possesso palla: giocheremo”. E chiosa così: “Magari siamo inferiori dal punta di vista finanziario, ma in campo sarà un’altra storia. Vince chi lo desidera di più: noi lo vogliamo di più”.

La semifinale speciale di Thiago Silva

Quattro stagioni al Chelsea, prima di far ritorno a casa per indossare la maglia della Fluminense. La semifinale del MetLife Stadium è soprattutto la partita di Thiago Silva, anni 40 e per tre stagioni colonna del Milan.

Il capitano della Tricolor si sta rivelando una preziosa risorsa a disposizione dello staff tecnico. “Sto fornendo piccoli dettagli interessanti sui nostri avversari: siamo preparati. Per me sarà un giorno speciale. E lo sarà ancora di più se ci qualificheremo”.