Mondiale per club, l'intruso Fluminense sfida l'Europa

Il menu delle semifinali del primo Mondiale per club a 32 squadre conferma fin qui ciò che ci si aspettava, ovvero un netto predominio delle big europee sul resto delle partecipanti: 3 di loro su 4 sono ad un passo dal tetto sul mondo. Così, per ritrovare un legame con la vecchia Coppa Intercontinentale (che per oltre quarant’anni aveva affidato tutto ad un’unica sfida fra Europa e Sudamerica), bisognerà che domani i brasiliani del Fluminense prevalgano sul Chelsea. Secondo i pronostici, la squadra dell’ex romanista Renato Portaluppi (che l’ha definita “il brutto anatroccolo”) parte sfavorita. Ma li ha già smentiti essendo, fra le brasiliane presenti al torneo, quella che meno ci si attendeva in semifinale.