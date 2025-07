Mondiale per club, Chelsea-Fluminense: orario, formazioni e dove vederlo in tv

Dove vedere Fluminense-Chelsea in diretta TV e streaming: semifinale del Mondiale per Club. Info su data, orario, canali, formazioni e protagonisti

La corsa verso la Finale del Mondiale per Club FIFA 2025 fa tappa a East Rutherford, dove Fluminense e Chelsea si sfideranno nella prima semifinale del torneo. Il match è in programma domani: martedì 8 luglio alle ore 21:00 italiane, al MetLife Stadium. Le probabili formazioni, tutte le info sulla gara e dove vederla in tv.

Il cammino delle due squadre

Il club brasiliano ha finora superato ostacoli importanti. Dopo il sorprendente successo contro l’Inter (2-o), i ragazzi allenati da Renato Gaúcho hanno eliminato anche gli arabi dell’Al Hilal ai quarti, imponendosi 2-1 con le reti di Martinelli e del sempre più decisivo Hércules. Il secondo posto nel Gruppo F ha consentito al “Flu” di accedere alla fase a eliminazione diretta, dove ha saputo alzare il livello contro avversarie di grande valore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I Blues di Enzo Maresca hanno risposto presente in una competizione che si sta rivelando ostica. Dopo aver battuto il Benfica ai supplementari negli ottavi (in un match durato 4 ore), la formazione londinese ha avuto la meglio sul Palmeiras ai quarti, ancora per 2-1: in gol Cole Palmer e un autogol di Weverton hanno fatto la differenza dopo il momentaneo pareggio di Estevão.

Dove vedere Fluminense-Chelsea in diretta TV e streaming

La sfida tra Fluminense e Chelsea sarà visibile in chiaro su Canale 5, mentre gli abbonati potranno seguirla anche in streaming su DAZN, Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00 di martedì 8 luglio 2025.

Ritorni e protagonisti da tenere d’occhio

Particolare attesa per il ritorno in campo contro il suo vecchio club di Thiago Silva, oggi leader della difesa del Fluminense, dopo una lunga parentesi al Chelsea. Tra le fila brasiliane cresce l’entusiasmo attorno a Hércules, che si sta rivelando uomo chiave nelle partite decisive.

Per il Chelsea riflettori puntati su Cole Palmer e Christopher Nkunku, con l’attaccante João Pedro pronto a sorprendere nel ruolo di centravanti. L’ex Watford potrebbe essere l’arma in più per scardinare la retroguardia carioca.

Le probabili formazioni

Fluminense (3-5-2). Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Samuel Xavier, Bernal, Hércules, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. Allenatore: Renato Gaúcho

Chelsea (4-2-3-1). Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, Reece James; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; João Pedro. Allenatore: Enzo Maresca

Appuntamento a New York per la finale

Chi vincerà tra Fluminense e Chelsea si guadagnerà il pass per l’atto conclusivo del torneo, previsto per domenica 13 luglio a New York. Un appuntamento con la storia per entrambe le squadre, che sognano di sollevare il trofeo FIFA più ambito a livello di club.