Mondiale per club, Donnarumma e l’intervento su Musiala: quando torna il tedesco e il verdetto del web

Il talento del Bayern ha riportato una frattura al perone sinistro con coinvolgimento dei legamenti della caviglia: stop stimato di cinque mesi

Le brutte notizie per Jamal Musiala erano nell’aria ed ora sono anche confermate. Dopo l’intervento a valanga di Donnarumma, in uscita sul centrocampista tedesco durante PSG-Bayern Monaco, le immagini choc viste in diretta televisiva avevano già fatto presagire che l’infortunio per il 22enne fosse più che serio. Il giovane centrocampista tedesco ha, infatti, riportato una frattura del perone sinistro con interessamento dei legamenti della caviglia (almeno 5 mesi di stop), secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco ‘Bild’ in una prima diagnosi. Intanto, Musiala ha già abbandonato il Mondiale per Club ma, attorno al caso, la bufera sul web non accenna a placarsi.

Stop di cinque mesi: rientro previsto a fine anno

Dopo le valutazioni mediche iniziali, i tempi di recupero per Musiala si aggirerebbero intorno ad almeno cinque mesi. Questo significherebbe un ritorno in campo soltanto a fine 2025, lasciando il Bayern privo di uno dei suoi talenti più brillanti per una buona parte della prossima stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’assenza di Musiala rappresenterebbe un duro colpo anche per la nazionale tedesca, in vista dei prossimi impegni internazionali e del Mondiale 2026.

Lo scontro con Donnarumma: dinamica dell’incidente

L’infortunio è avvenuto durante l’ultima azione del primo tempo dei Quarti di Finale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, in uscita dai pali è caduto involontariamente sulla gamba di Musiala, provocando – col peso del suo corpo – una scena drammatica che ha immediatamente fatto il giro del web e fatto temere il peggio per il numero 42 del Bayern.

Trasferimento in ospedale e rientro con la squadra

Dopo il trauma, il giocatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale per accertamenti. Nonostante il grave infortunio, Musiala ha raggiunto i compagni in trasferta a Orlando e si unirà al volo di ritorno verso la Germania con il resto della squadra.

I tifosi condannano Donnarumma ma attaccano Neuer

Non c’è pace per il portiere italiano dopo l’intervento killer di ieri su Musiala. Non bastano le lacrime di Donnarumma ad attenuare le polemiche: “Premesso che in questi casi c’è una enorme dose di sfiga, ma…perché Donnarumma esce così a valanga e soprattutto in quella zona di campo?!?! Non serviva Donnarumma…”. E ancora: “Musiala dovrebbe rimanere fuori fino a novembre. Al di là dello shock, la domanda rimane: quanto lontano può arrivare un portiere nelle sue uscite?”

C’è poi chi non ha gradito le parole di Neuer su Donnarumma: “Donnarumma è un folle ma Neuer si deve solo stare zitto, ricordate l’intervento killer su Higuain in Germania-Argentina? Gli è saltato addosso con ginocchio alzato all’altezza della testa del giocatore. Roba da decapitarlo…!”

E ancora: “Donnarumma non può avere il controllo totale del suo corpo per quell’altezza smisurata e per questo deve prevenire uscite di questo genere. Ma che senso ha uscire in quel modo quando poi in Nazionale italiana non esce dai pali e prendiamo gol in ogni modo?!”

Ed infine c’è chi assolve il portiere italiano ma condanna comunque Neuer: “Donnarumma non ha nessuna colpa per l’infortunio di Musiala, l’attaccante in quei casi salta. Incommentabile poi quanto detto da Neuer (re degli interventi killer).”