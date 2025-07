Mondiale per club: Donnarumma, la frase choc di Davies dopo crack Musiala e la difesa di Luis Enrique

La reazione in diretta di Alphonso Davies all'infortunio di Musiala in Psg-Bayern, le dichiarazioni di Luis Enrique e le polemiche

Era in diretta su Twitch il difensore canadese del Bayern Monaco, Alphonso Davies, per assistere in live alla gara contro il PSG. Ma, al 45′ del primo tempo, il calciatore da casa (assente al Mondiale per club per infortunio) è saltato dalla sedia urlando: le immagini choc dell’infortunio del compagno di squadra Musiala, nello scontro con Donnarumma, hanno provocato uno stato di fortissima agitazione e disperazione per Davies che ha commentato live l’episodio.

Infortunio shock per Musiala: la reazione di Davies

Il drammatico momento si è consumato a pochi attimi dalla fine del primo tempo: Musiala, al rientro dopo oltre due mesi di stop, si è procurato una lussazione alla caviglia sinistra in seguito a un duro scontro con Gianluigi Donnarumma in uscita dai pali. Davies, vedendo le immagini, è rimasto sconvolto ed ha esclamato: “Oh mio dio, no! No! No, no, no, no, no, no, no, no, no…”, stringendosi poi la testa tra le mani in segno di disperazione.

Luis Enrique: “Non siamo una squadra violenta”

In conferenza stampa, l’allenatore del PSG Luis Enrique ha voluto chiarire che l’infortunio non è stato causato da un comportamento scorretto dei suoi giocatori: “Non c’è nessuna cattiva intenzione, non siamo una squadra violenta o che commette falli”

Il tecnico spagnolo ha poi anche espresso vicinanza al giovane tedesco: “È stato molto sfortunato perché ‘Gigi’ gli è caduto addosso. Si vedeva già dall’azione che era difficile. Gli auguro una pronta guarigione.”

Luis Enrique ha anche commentato alcune decisioni arbitrali ritenute controverse durante la gara PSG-Bayern: “Alcune decisioni prese dall’arbitro Anthony Taylor sono state strane”, ha detto, riferendosi all’espulsione di Lucas Hernández per una gomitata su Guerreiro. Tuttavia, ha riconosciuto che il rosso al difensore ecuadoriano Willian Pacho, per un fallo su Goretzka, era “totalmente giusto”.

Neuer attacca Donnarumma: “Non doveva entrare così”

Al termine della partita, il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer ha criticato duramente il collega Donnarumma per il modo in cui è intervenuto nell’azione che ha portato all’infortunio di Musiala: “È un momento brutalmente difficile. Come portiere, non credo che sia necessario entrare in campo in quel modo. È rischioso.”

Neuer ha poi aggiunto: “Durante l’intervallo, mi sono avvicinato a lui e gli ho chiesto: ‘Non vuoi andare a vedere il nostro giocatore?’. È giusto andare lì in segno di rispetto, e lui lo ha fatto.”

Courtois difende Donnarumma: “È solo sfortuna”

In difesa di Donnarumma è intervenuto poi Thibaut Courtois. Il portiere del Real Madrid ha cercato di smorzare i toni: “Incolpare Donnarumma per l’infortunio di Musiala mi sembra eccessivo. I portieri vanno a caccia di palla. È sfortuna. Gli farà più male perché è nella sua squadra, ma Donnarumma non è da biasimare.”