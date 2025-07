Europei femminili, Italia-Spagna, moviola: quel rigore negato poteva cambiare tutto

La prova dell’arbitro Demetrescu a Berna nella gara degli Europei femminili analizzata ai raggi X, la rumena non ha ammonito nessuno

Iuliana Elena Demetrescu, la scelta per Italia-Spagna, è un fischietto internazionale stimato da tempo. Classe ’90 è internazionale dal 2016 ed è stata impiegata con buoni risultati agli Europei femminili del 2022 in Inghilterra ma vediamo come se l’è cavata ieri a Berna.

I precedenti tra le due squadre

I precedenti recitavano 6 vittorie per le azzurre contro le 2 per le spagnole mentre i pareggi erano stati 3. Negli ultimi 3 incontri, inoltre, le azzurre avevano sempre chiuso i match con un risultato utile (2 vittorie e un pareggio).

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Tepusa, sua connazionale, e Overtoom (Olanda) con l’ungherese Kulcsar IV ufficiale, l’olandese Higler al Var e l’ungherese Bognar all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcuna giocatrice.

Italia-Spagna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 42′ sull’1-1 l’arbitro fischia un rigore per l’Italia: intervento scomposto di Paredes nell’area di rigore spagnola, tocco di mano piena. Il Var però richiama all’on field review Demetrescu che dopo aver rivisto l’azione revoca il penalty perchè c’era una millimetrica posizione di fuorigioco di Cantore. Si va al riposo in parità. Al 56′ sono le iberiche a chiedere un rigore: Alexia Putellas resta a terra dopo uno scontro con Elisabetta Oliviero in area di rigore ma per l’arbitro è tutto regolare. Alla fine vince la Spagna 3-1.