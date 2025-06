Roma e Napoli, grandi manovre: Gasperini chiede Paixao e Krstovic, De Laurentiis incontra Percassi per Lookman

I giallorossi preparano la rivoluzione, ma Dovbyk resta al centro del progetto: piacciono De Cuyper e Saelemaekers, idea Gosens. Percassi chiede 60 milioni agli azzurri per l'attaccante nigeriano, che a dicembre volerà in Marocco per la Coppa d'Africa

Il calciomercato inizia ufficialmente a luglio, ma questi sono ugualmente giorni caldi perché si iniziano a tessere le tele che poi verranno completate nei mesi successivi, quando sarà possibile apporre il sigilli della firma in calce ai contratti. E Roma e Napoli sono tra le squadre più attive in questo periodo.

Roma e Napoli, lavori in corso

Da un lato i giallorossi, che vogliono tornare a competere ad alti livelli: la rivoluzione è in corso, affidata alle sapienti mani di Gian Piero Gasperini, che sta iniziando a inoltrare le prime richieste alla proprietà giallorossa. Di sicuro la rosa della Roma andrà ringiovanita, vista l’idea di calcio dell’ex tecnico dell’Atalanta, e non saranno poche le operazioni da portare a termine. Sull’altro versante dell’autostrada del Sole, il Napoli fresco campione d’Italia: l’obiettivo degli azzurri è quello di allestire una rosa in grado di competere sia in Italia che in Europa.

Roma, Gasp vuole Krstovic

Il reparto offensivo è il punto centrale del piano costruito da Florent Ghisolfi e dalla dirigenza giallorossa per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, chiamato a riportare la squadra tra le prime quattro del campionato. Le strategie sono già chiare: confermare Artem Dovbyk, liberare gli spazi con l’addio a Eldor Shomurodov e trovare almeno un rinforzo giovane ma già pronto per il grande salto: il nome in cima alla lista è quello di Nikola Krstovic, centravanti del Lecce classe 2000. Il montenegrino piace per caratteristiche fisiche e margini di crescita, ma il Lecce lo valuta 25 milioni: probabile che i giallorossi proveranno a inserire delle contropartite tecniche per limitare l’esborso cash.

Gasperini cerca il “nuovo” Lookman

Gasperini, come riporta calciomercato.com, avrebbe chiesto anche un giocatore che possa giocare sia come trequartista nel 3-4-2-1 che come ala d’attacco, una sorta di “nuovo Lookman“. Un nome da tenere in considerazione è quello di Paixao del Feyenoord che piace al tecnico da diversi anni, in alternativa c’è l’idea Ezzalzouli, che il Betis valuta 20 milioni di euro. Per quanto riguarda gli esterni, Gasp vorrebbe su De Cuyper, sul quale c’è l’interesse anche del Milan, oltre a Gosens, che il tecnico conosce bene. Sulla destra si farà un tentativo per far “tornare” Saelemaekers in giallorosso dopo l’annata in prestito.

Napoli, De Laurentiis vuole Lookman

Dal “nuovo” Lookman a quello “vero”: il Napoli è sulle tracce dell’attaccante, sfruttando l’ottimo rapporto che lega Aurelio De Laurentiis ad Antonio Percassi. Lookman piace tantissimo soprattutto ad Antonio Conte, che potrebbe farne il sostituto mai avuto di Kvaratskhelia. Ma non sarà facile: Juric punta molto sul giocatore, inoltre Percassi è irremovibile e chiede non meno di 60 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli, sia perché Lookman ha 28 anni, sia perché quest’anno dovrà disputare la Coppa d’Africa con la Nigeria, che si terrà tra dicembre e gennaio.