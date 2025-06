Napoli scatenato, per Lookman pronta maxiofferta per un attacco stellare

Erede di Kvara ma non solo: un attaccante che può portare gol e soluzioni tattiche differenti. Gli azzurri optano per il nigeriano per l'attacco

De Bruyne e Marianucci sono già ufficiali. Ma il Napoli non si ferma: sa che ha un vantaggio rispetto alle rivali e se lo vuole prendere fino in fondo. Il nuovo obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis si chiama Ademola Lookman. Gli azzurri sono pronti ad una proposta importante nel tentativo di convincere l’Atalanta. Occhio, però, perché quella della Dea è una bottega davvero cara, anche per le ricche casse dei partenopei.

Lookman vede Napoli

Il Napoli vuole costruire una rosa stellare, per vincere ancora. Antonio Conte ha raccontato in questi giorni le tante problematiche affrontate nel corso della stagione. Ora gli azzurri devono evitarle, consegnando all’allenatore la rosa già al completo (o quasi) per il ritiro. Se Kvaratskhelia fa ormai parte del passato, occorre però sostituirlo in qualche modo. La nuova idea porta dritti in casa dell’Atalanta dove c’è Ademola Lookman.

Una freccia in più per Conte

Esterno nel 4-3-3 ma anche seconda punta in un eventuale 3-5-2. Il Napoli di Conte è stato e sarà camaleontico e da questo punto di vista Lookman può dare diverse soluzioni all’allenatore. L’arrivo del nigeriano renderebbe gli azzurri più forti, dando al reparto offensivo un peso specifico nettamente superiore a quello attuale. Il 27enne nato a Londra ha segnato 20 gol in 39 presenze nell’ultima stagione.

La valutazione dell’Atalanta sul giocatore

Ora va convinta l’Atalanta che per il giocatore chiede 60 milioni di euro. Il Napoli si ferma a qualcosina in meno: il budget stanziato per il ruolo è di 50. Ma non è una distanza incolmabile, anzi si tratta di un buon punto di partenza per costruire una trattativa. Lookman vuole andare via da Bergamo già dallo scorso anno: ricorderete i suoi mal di pancia per ottenere un trasferimento al PSG. La sua opportunità di oggi porta alle pendici del Vesuvio.

Il Napoli di oggi attrae campioni

Oggi il Napoli è fonte di attrazione per i giocatori. Chi arriva sa che trova un allenatore come Conte ed una rosa che può vantare elementi come De Bruyne, Lukaku o McTominay. Insomma calciatori di una certa levatura. La speranza azzurra è che Lookman arrivi a fare pressione al suo club per approdare in Campania. Sarebbe un altro segnale di forza lanciato alle altre grandi del campionato. Qui si fa sul serio.