Napoli, all-in su Nunez, Grealish e Lookman: dopo De Bruyne, ADL prepara i regali scudetto per convincere Conte

La strategia di De Laurentiis per evitare un altro doloroso divorzio come successo con Spalletti: pronto un mercato top per trattenere Conte alle falde del Vesuvio

A Napoli l’entusiasmo è contagioso. A tre turni dalla fine del campionato e con un vantaggio di tre punti da gestire sull’Inter, il quarto scudetto è vicino più che mai. Ma non solo: è anche il mercato a infiammare la piazza. ADL pensa a una campagna acquisti grandi firme per convincere Conte a proseguire insieme. E così, dopo De Bruyne, circolano altri nomi da urlo: da Darwin Nunez a Lookman, da Grealish a Frattesi.

Napoli, la strategia di De Laurentiis per trattenere Conte

Dopo aver sbagliato tutto consegnando la squadra dello scudetto a Rudi Garcia (e poi a Mazzarri e Calzona), De Laurentiis ha fatto bingo puntando su Antonio Conte, l’uomo della rinascita. Già, l’ex ct della Nazionale, che pure era reduce da un’esperienza in chiaroscuro al Tottenham, è andato ben oltre le aspettative estive portando il Napoli in vetta a 270 minuti dalla fine del torneo.

Alle falde del Vesuvio si giocano due partite. Quella del tecnico, che vuole completare l’opera con un tricolore che avrebbe del miracoloso, e quella del patron, che non intende lasciar andare Conte come già successo nel 2023 con Spalletti. Per convincerlo a rimanere nel capoluogo campano ADL è pronto a un mercato da club top, in linea con la filosofia di un allenatore che ambisce sempre al massimo. Del resto, i partenopei hanno già a disposizione il tesoretto di Kvara e potranno contare sui 75 milioni della clausola rescissoria di Osimhen, che questa volta non resterà al palo.

Non solo De Bruyne: piace anche un altro citizen

Napoli sogna ad occhi aperti Kevin De Bruyne, che, secondo quanto mormora radio mercato, non è affatto un’idea dell’ultima ora. Tutt’altro. Manna ci sta lavorando già da un mese, visto che il 33enne centrocampista belga è in scadenza di contratto col Manchester City e fa gola a numerosi top club, tra cui Liverpool e Newcastle.

Ma, come rivela il Sun, piace anche un altro calciatore che gioca alla corte di Pep Guardiola: l’esterno offensivo Grealish. In base a quanto riferito dal quotidiano britannico, Conte sarebbe un gran fan del 29enne di Birmingham, che è pronto a cambiare aria per dare una svolta alla sua carriera.

Super colpo in attacco: Darwin Nunez e Lookman

Il ritorno in Champions impone l’acquisto di un pezzo da novanta in attacco da affiancare a Lukaku. Secondo TuttoMercato, il Napoli sta pensando a Darwin Nunez, 25enne centravanti che ha appena vinto la Premier League con la maglia del Liverpool. Bomber implacabile col Benfica, ha fatto decisamente più fatica nella terra di Sua Maestà: solo 5 i sigilli in questo campionato, dopo i 20 realizzati nelle precedenti due stagioni.

Occhio, però, perché nel mirino degli azzurri è finito anche un altro attaccante che sta per svincolarsi: Jonathan David del Lille, che è andato sempre in doppia cifra nelle cinque annate trascorse in Ligue 1. E, ancora Lookman, sostituto perfetto di Kvara. Gli screzi con Gasperini, il cui futuro all’Atalanta è tutto da decifrare, potrebbero agevolare la cessione del nigeriano. A centrocampo, infine, restano caldi i nomi di Frattesi, che ha deciso la semifinale tra Inter e Barcellona segnando il gol del 4-3, e Pellegrini.