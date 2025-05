Napoli, De Bruyne per fare felice Conte: De Laurentiis si gioca la carta Lukaku per l’asso del City

Clamorosa indiscrezione di mercato: ADL vuole sfruttare l’amicizia del centravanti belga per regalare al tecnico il centrocampista in uscita dai Citizens

Un top player per fare felice Antonio Conte e infiammare la piazza di Napoli in vista del ritorno in Champions League: Aurelio De Laurentiis punta in alto, addirittura a Kevin De Bruyne, per alzare il livello tecnico della squadra in vista del ritorno in Europa. La chiave? L’amicizia tra KDB e il connazionale Romelu Lukaku.

Napoli, De Laurentiis vuole regalare De Bruyne a Conte

Kevin De Bruyne al Napoli: questo il nuovo sogno di Aurelio De Laurentiis, desideroso di regalare ad Antonio Conte un autentico top player in vista del ritorno degli azzurri in Champions League nella prossima stagione. A dare la notizia è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, secondo cui il Napoli starebbe seriamente provando a convincere De Bruyne a firmare a parametro zero e a vestire la maglia azzurra.

Napoli, Lukaku lo strumento per arrivare a De Bruyne

Un’operazione non facile, ma che si reggerebbe su due elementi. Il primo è la voglia di De Bruyne di lasciare il Manchester City dopo la scadenza di contratto del prossimo 30 giugno: il centrocampista belga vorrebbe restare in Europa e il Napoli e la serie A rappresenterebbero una soluzione interessante: un campionato prestigioso ma con ritmi più bassi della serie A, una squadra ambiziosa e un tecnico dal valore riconosciuto a livello internazionale.

Il secondo elemento è Romelu Lukaku, compagno di nazionale e amico di De Bruyne: secondo Di Marzio il centravanti potrebbe esercitare una forte influenza sul centrocampista e spingerlo verso il sì al Napoli.

Napoli, quanto guadagna De Bruyne

Poi, certo, c’è la questione contrattuale: De Bruyne al City guadagna 22 milioni di euro l’anno, ma a 33 anni potrebbe anche accettare una proposta più a misura di serie A. Di sicuro con De Bruyne il Napoli acquisterebbe esperienza, qualità e personalità in un colpo solo: il belga ha vinto tutto col City, che lascerà dopo 9 stagioni e un totale di 108 gol e 177 assist.