Inter, il braccio di ferro di Lookman con l'Atalanta e il precedente Koopmeiners: i tifosi della Juventus alzano la voce

Il giocatore nigeriano è il primo obiettivo del club nerazzurro ed è lui stesso a fare pressioni sull’Atalanta: un anno fa l’affare Koopmeiners aveva sollevato un polverone per le stesse ragioni

Tempo di mercato, di trattative e in alcuni casi anche di prove di forza tra due club. Quest’estate è la volta di Inter e Atalanta, unite dal nerazzurro ma decisamente divise per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman, con il nigeriano che potrebbe diventare il caso più caldo di un’estate già torrida.

La trattativa per Lookman

L’Inter sta puntando forte su Ademola Lookman, forse come mai aveva fatto nel recente passato per un giocatore. Le strategie di Marotta raramente hanno mirato a un singolo giocatore in maniera così determinata, ma Chivu e lo staff dirigenziale sono convinti che il giocatore nigeriano possa essere un elemento capace di far fare alla squadra il salto di qualità necessario anche per lasciarsi alle spalle un finale di stagione piuttosto deludente e ingarbugliato.

Qualche giorno fa Ausilio aveva confermato l’interesse dell’Inter sostenendo però che non ci sarebbe stata una trattativa a oltranza, oggi dalle pagine della Gazzetta dello Sport emerge una versione della trattativa che non si discosta dalle parole del dirigente. L’Inter vuole Lookman e lo vuole alle sue condizioni, forte del gradimento del giocatore e di una presunta promessa fatta dall’Atalanta un anno fa all’attaccante in cui si sanciva anche un prezzo di uscita intorno ai 40 milioni, in linea con l’offerta interista. L’Atalanta però fa muro, chiede 50 milioni e conferma la preferenza su una cessione all’estero.

Il precedente Koopmeiners

Anche la scorsa estate era stata caratterizzata da una lunga trattativa dell’Atalanta, in quel caso però riguardava il centrocampista Teun Koopmeiners. Il giocatore olandese arrivò a un vero e propio scontro con il club bergamasco, si promise alla Juventus e diede vita a un lunghissimo braccio di ferro che arrivò alla conclusione solo a mercato inoltrato. A “vincere” fu la volontà del calciatore, la stessa che potrebbe entrare in gioco per Lookman.

La rabbia dei tifosi della Juventus

Quello che però fa storcere il naso i tifosi della Juventus è il modo in cui la due situazioni vengono affrontate dal punto di vista mediatico. Nel corso delle ultime ore, l’hashatag Koopmeiners è andato in tendenza in risposta alla prima pagina della Gazzetta dello Sport che apre con la foto di Lookman e il titolo: “Prendimi Inter”. Lo scorso anno invece Koop fu molto criticato per il suo atteggiamento nei confronti della Dea.

E queste differenze scatenano ora la rabbia dei tifosi bianconeri che si lanciano all’attacco: “Koopmeiners era brutto e cattivo perché voleva rompere con l’Atalanta per andare alla Juve. Lookman è bello e sorridente perché vuole rompere con l’Atalanta per andare all’Inter”. E ancora: “Come si cambia opinione a seconda della squadra coinvolta. L’anno scorso con Koopmeiners non ho visto tutte queste sceneggiate”. Mentre Umberto commenta: “A distanza di un anno che differenza mediatica tra Koopmeiners e Lookman, e che differenza di attitudine anche da parte dell’Atalanta. Chissà perché?”