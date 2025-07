Alfredo Pedullà: bordate su Calhanoglu, la verità su Lookman e Sancho

L'esperto di mercato fa chiarezza sulle trattative più calde di questi giorni e rivela che la Dea ha messo gli occhi anche su Chiesa se Lookman va via

Sono ore caldissime sul mercato e sono tanti i casi ancora aperti. Se si è finalmente chiusa la telenovela Osimhen, con il nigeriano passato al Galatasaray, restano sul tavolo tante trattative più o meno concrete. A fare chiarezza è l’esperto Alfredo Pedullà che, sul suo canale youtube, parla di tutto a partire dall’intricata vicenda Calhanoglu, cui non risparmia una frecciata.

La frecciata a Calhanoglu

Dice Pedullà: “Vorrei capire cosa vuol fare da grande Calhanoglu, che grande rispetto non credo l’abbia avuto. Adesso deve uscire allo scoperto, perché l’Inter con lui è stata molto chiara: ci vogliono i soldi. Passare dal Galatasaray al Fenerbahce è una cosa ardita, ma evidentemente per chi è passato dal Milan all’Inter non ci sono problemi. Si avvicina il momento della verità perchè l’Inter tra un po’ si ritrova per il raduno”.

Dopo un passaggio sull’obiettivi del Milan Jashari (“è un “prigioniero”, non scende dall’Aventino ma prima o poi dovrà tornare ad allenarsi col Bruges”) Pedullà fa il punto sul caso Lookman: “Normale venga accostato ad altre società, ma lui oggi ha detto all’Inter: ‘Voglio solo te e cerca di venirmi a prendere presto’. Siamo quasi ad agosto, c’è una sua volontà precisa e questo può fare la differenza, a patto che l’Inter si metta in moto. Dovrà farlo in questa settimana, anche stasera o domani. Inutile fare il giro del palazzo: devi mettere i soldi che servono. Mi aspetto novità nelle prossime ore, perché Lookman ha aperto solo all’Inter e sta all’Inter cogliere l’occasione. L’Atalanta comunque si sta interessando a Chiesa“.

La veritò su Sancho

Infine cautela su Sancho alla Juventus: “Su Sancho devo dirvi le cose come stanno: con tutto il rispetto per chi dice cose diverse e che parla anche di visite io mi fermo a quanto so. L’offerta di 15 milioni di sterline c’è, il gradimento anche ma non posso dirvi che si sta per chiudere, va vissuta momento per momento senza forzare le cose, io dico quel che so quando mi risulta. Posso solo confermarvi i contatti ma serve un altro passaggio”