Chiesa torna in A, il Liverpool l’ha mollato: ecco dove potrebbe giocare

L'esterno ex Juventus escluso dai convocati per la tournée in Asia, il Napoli ci pensa, ma l'ingaggio pesa. In corsa anche Milan e Roma

Fuori dai piani di Arne Slot, Federico Chiesa potrebbe presto salutare il Liverpool e rientrare in Italia: ancora praticabile la pista che porta al Napoli. All’ombra del Vesuvio e agli ordini di Antonio Conte, l’esterno punterebbe forte al ritorno in azzurro. Ma anche altri club di A ci pensano.

Chiesa-Liverpool, fine della storia?

Non sono bastati i gol contro il Preston North End e lo Stoke City nelle due amichevoli pre-campionato, Federico Chiesa è stato definitivamente accantonato da Arne Slot ed è sempre più lontano dal Liverpool: l’ex bianconero è fuori dall’elenco dei convocati per la tournée dei reds a Hong Kong (sono in programma le amichevoli contro il Milan e lo Yokohama Marinos).

Non c’è traccia di Chiesa, dunque, nel prosieguo della preparazione estiva del Liverpool, che si avvicina a grandi passi allo start della nuova stagione fissato per il 10 agosto: la squadra di Slot è attesa dal confronto con il Crystal Palace in Community Shield.

Dopo un’annata difficile e le sole 14 presenze collezionate la scorsa stagione tra campionato e coppe, per un totale di 104 minuti disputati (una sola rete segnata e due assist, il misero bottino personale), Chiesa vorrebbe assolutamente evitare un altro anno all’ombra e punta deciso al ritorno in Italia e in azzurro. Il classe 1997 non rientra più nei piani del Liverpool, è finito dietro ad altri elementi in odore di cessione, come Luis Diaz, a MacAllister, che è reduce da un lungo infortunio, e a diversi giovani provenienti dall’Academy.

Chiesa via dal Liverpool, il Napoli ci pensa

La scorsa estate i reds hanno pagato alla Juventus 13 milioni di euro più bonus per acquistare Chiesa, ma dopo solo un anno la valutazione dell’esterno offensivo è ancora più bassa e appetibile per le pretendenti, che con una decina di milioni potrebbero assicurarsi un calciatore ancora giovane (28 anni). Peccato per l’ingaggio percepito a Liverpool: 7,5 milioni di euro a stagione, 2,5 milioni in più di quelli che guadagnava in bianconero.

È questo l’ostacolo più complicato da aggirare per chi volesse puntare su Chiesa, come il Napoli, ad esempio. Da mesi il calciatore è nel mirino del ds azzurro Manna, ma a queste condizioni l’affare è decisamente complicato. Conte ha chiesto un altro esterno di qualità dopo l’arrivo di Noa Lang. Non si sblocca la trattativa col Bologna per Ndoye, ecco quindi tornare d’attualità la soluzione Chiesa.

Chiesa torna in Serie A? Le altre ipotesi

Se il Liverpool dovesse partecipare all’ingaggio o se lo stesso Chiesa dovesse accontentarsi di uno stipendio più basso, l’operazione potrebbe subire l’accelerata decisiva. Ci pensa anche il Milan: Max Allegri lo conosce bene, ma non è una priorità per i rossoneri, concentrati su altre zone del campo, in particolar modo sulla corsia sinistra lasciata vuota da Theo Hernandez.

Infine la Roma: Gian Piero Gasperini per anni ha ridato lustro a talenti appannati, ci riproverebbe con Chiesa, che accetterebbe di buon grado di essere allenato dall’ex tecnico dell’Atalanta. Improbabile, invece, un ritorno alla Juventus.