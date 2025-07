Perché l'ipotesi Nunez potrebbe imprimere la svolta al mercato della Juventus e Comolli

L'idea ha preso quota dopo il no del Napoli e la volontà del giocatore di giocare in Serie A: i dettagli su un attaccante che potrebbe diventare il prossimo colpo del club bianconero

C’è chi affonda, con un progetto che andrà delineandosi sul campo ma è già chiaro nella testa di Antonio Conte, come il Napoli e chi cerca ancora u autore in grado di delineare il senso di queste prime mosse sullo scacchiere. Vanno risolti i capitoli più complicati e disturbanti, come quanto sta avvenendo per Dusan Vlahovic e Kolo Muani, la cui sorte è decisa dalla formula scelta dalla Juventus che non collima con i desiderata del Paris Saint Germain, che preferirebbe senza alcuna incertezza un trasferimento a titolo definitivo e non certo il prestito auspicato da Comolli e co.

Questioni di punti di vista e, anche, di bilancio. Ragion per cui, quasi a sorpresa, acquista un senso la deviazione su Darwin Nunez, obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Sedotto e abbandonato dall’ipotesi di un trasferimento in azzurro, sarebbe rimasto disponibile consapevole del poco spazio che avrebbe qualora rimanesse.

Juve su Nunez, l’inserimento dopo il no per Kolo Muani

Soprattutto se alla Continassa dovesse concretizzarsi l’addio definitivo a Kolo Muani, finito nel mirino del Newcastle per il post Isak che avrebbe indotto la dirigenza bianconera a sondare la pista, concentrandosi su Nunez altro nome in uscita del Liverpool, dopo Federico Chiesa che la stessa società aveva deciso di cedere senza temere le conseguenze.

Sfumato anche Victor Osimhen, a un soffio dalla firma e dal definitivo trasferimento in Turchia al Galatasaray, l’attaccante utile al piano Tudor e al progetto Champions sarebbe dunque l’uruguaiano.

Nunez dopo Jonathan David

Senza Kolo Muani e Osimhen, la ricerca di un centravanti di peso ha indotto a valutare anche Nunez che, algoritmo o meno, sarebbe da inserire in cima alla lista dopo l’acquisto di Jonathan David e ammessa l’inevitabile cessione anche di Vlahovic. In questo scenario si inserisce Nunez, forte fisicamente, rapido e duttile sul fronte offensivo.

Un attaccante potente, efficace, veloce che avrebbe senso nel progetto di Igor Tudor per questa stagione appena incominciata e che deciderà le sorti della bontà di questa campagna acquisti, risolte le manovre in uscita. A partire da Dusan, arrivato a Torino sotto i migliori auspici dalla Fiorentina e che oggi si scopre un esubero. Il talento inespresso.

Liverpool dice no al prestito

Tuttavia, almeno per ora, il Liverpool non intende però svendere il giocatore che valuta attorno ai 60 milioni di euro e che la Juve vorrebbe tentare con la consueta formula più sostenibile, ovvero come un prestito con obbligo di riscatto condizionato che i Reds potrebbero accettare solo in una fase iniziale.

Secondo La Stampa il nome di Nunez è presente nella lista bianconera, anche grazie a un contratto lungo con il Liverpool con scadenza nel 2028, che rende plausibile una trattativa sulla base del prestito su base pluriennale.