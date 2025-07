Milan, Leao sposa il progetto Allegri ma la bordata a Conceiçao scatena la polemica: la rabbia dei tifosi

Il portoghese ha elogiato il nuovo allenatore sottolineando le differenze col predecessore: a una parte dei milanisti sono sembrate scuse per il suo rendimento

Rafa Leao è in piena sintonia con Massimiliano Allegri: lo fa capire da Singapore, sottolineando le differenze tra il nuovo tecnico del Milan e i suoi predecessori e piazzando una stoccata nei confronti di Sergio Conceiçao. Ma diversi tifosi non hanno apprezzato le parole del portoghese.

Milan, Leao contento di Allegri

È un vero e proprio idillio quello che è scattato tra Rafa Leao e Massimiliano Allegri, almeno a giudicare dalle parole che il portoghese ha speso per il nuovo allenatore del Milan da Singapore, dove i rossoneri sono sbarcati per disputare domani una prestigiosa amichevole con l’Arsenal. “L’impatto con Allegri è stato molto positivo – ha dichiarato Leao – e sono contento di avere un allenatore con esperienza al Milan, uno che qui ha già vinto ed è stato campione”.

La bordata a Conceiçao

Nel parlare di Allegri, pare che Leao sottolinei gli elementi di discontinuità portati dal tecnico rispetto ai suoi predecessori: una frase del portoghese, in particolare, può essere interpretata come una bordata a Sergio Conceiçao. “Di Allegri mi piace il fatto che mi lascia libero di esprimere il mio talento”, ha detto Leao, che invece Conceiçao ha mandato anche in panchina, soprattutto all’inizio della sua gestione, perché non contento del suo contributo al gioco di squadra. “E poi porta esperienza: sa come gestire lo spogliatoio, gli piacciono i giovani e parla con tutti”, ha aggiunto Leao.

Tifosi arrabbiati con Leai

Le parole del portoghese hanno suscitato fastidio e rabbia sui social da parte di una fetta di tifosi del Milan. Ma sotto accusa, sul web, c’è anche un’altra dichiarazione di Leao. “Il leader è colui che aiuta la squadra a vincere in campo. Io voglio fare questo. Sul campo”, ha dichiarato Leao candidandosi al ruolo di guida dei rossoneri.

“Voglio essere leader sul campo. Forse è il quinto anno che lo dice. E ogni anno spero sia quello giusto”, scrive Disagiavolo su X. Fabio concorda: “Ha detto esattamente le stesse cose l’anno scorso”. “Non iniziare a fare chiacchiere, testa bassa e pedalare”, aggiunge IlLuis. “Praticamente qui Leao chiede ad Allegri di essere libero di brucare e pascolare in campo per 70 minuti a partita…”, scrive Cerasi interpretando le parole dell’attaccante. “Chissà se lo ha già provato terzino”, commenta IlGasperiniano ironizzando sull’attitudine difensiva del calcio di Allegri.