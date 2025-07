Milan, Allegri dimentica il passato e indica l’obiettivo stagionale: sul mercato non fa allarmismi e si coccola Modric

Il tecnico rossonero prepara la nuova stagione tra entusiasmo, lavoro sul campo e un obiettivo dichiarato: le dichiarazioni in conferenza in vista della sfida contro l'Arsenal

In tournée a Singapore, Massimiliano Allegri prepara il suo nuovo Milan con lo sguardo rivolto al futuro e l’obiettivo chiaro di riportare i rossoneri in Champions League nella stagione 2026-27. Il tecnico, tornato sulla panchina rossonero dopo 15 anni dalla sua prima esperienza, sottolinea le differenze rispetto al passato: “Sono situazioni differenti, ma la squadra lavora bene. Siamo solo all’inizio”. In conferenza stampa ha fissato alcuni punti importanti sul progetto, riconfermando la fiducia al gruppo che sarà impegnati mercoledì 23 luglio in un test contro l’Arsenal.

Allegri esalta Modric e fissa l’obiettivo Milan

Per incominciare con il piede giusto sarà fondamentale l’apporto dei nuovi innesti, a partire da Luka Modric: “Sarà importante per noi, è un campione e alzerà il livello tecnico”. L’assenza dalle coppe europee viene vissuta come un’opportunità: “Giocare una volta a settimana ci permette di lavorare meglio e diventare squadra, anche se mancano le grandi partite”. Allegri guarda avanti con determinazione: “Sono tornato con entusiasmo, dobbiamo lavorare bene per centrare l’obiettivo Champions, fondamentale anche per il club dal punto di vista economico”, come aveva già ribadito Max nella conferenza di presentazione.

Mercato e mentalità: fiducia nella crescita del gruppo

Sul mercato, il tecnico del Milan mantiene un profilo basso ma ammette che mancano ancora rinforzi: due terzini, un centrocampista e un attaccante. “C’è totale sinergia con la società, l’obiettivo è arrivare al 31 agosto con una squadra competitiva per tutti gli obiettivi”. Ma oltre ai nomi, l’allenatore insiste sull’identità e sull’unione del gruppo: “Abbiamo iniziato una nuova stagione, non bisogna guardare indietro. Ho trovato ottimi giocatori, con valori tecnici e morali importanti. Ora siamo un gruppo, ma dobbiamo diventare squadra”. Un concetto che Allegri ripete con convinzione, consapevole dell’importanza di voltare pagina dopo una stagione deludente. “Nel calcio non conta quello che hai fatto, ma quello che farai. Il 17 agosto dobbiamo essere pronti”.

Test con l’Arsenal: prima sfida e tifosi in festa a Singapore

Mercoledì il Milan affronterà l’Arsenal al National Stadium di Singapore, nel primo vero test della preparazione estiva. Una partita sentita, anche per la grande presenza di tifosi rossoneri in Asia: “Io sono già stato qui, il Milan ha tantissimi fan e siamo contenti di poter giocare davanti a loro. Sarà una gara difficile, ma vogliamo fare bene”, ha dichiarato Allegri.

Al suo fianco in conferenza stampa Fikayo Tomori ha parlato delle novità portate dal tecnico: “Ogni allenatore ha le sue idee, ci stiamo adattando. Le sensazioni sono diverse rispetto allo scorso anno”. Il difensore inglese, che conosce bene il calcio britannico, ha avvertito i compagni: “Le squadre inglesi sono sempre toste, servirà grande concentrazione”. La sfida contro i Gunners rappresenta un banco di prova importante per acquisire fiducia, quella che è mancata negli scorsi mesi.