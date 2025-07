Milan, Leao risponde a tono a Cassano dopo l’ennesima provocazione

Nuovo capitolo di dissing a distanza tra Leao e Cassano: il barese provoca nuovamente sui social il numero 10 rossonero scatenando una bufera sul web

Cassano-Leao, Leao-Cassano: i dissing a distanza continuano. Era iniziato tutto dopo la Supercoppa (che poi vinse il Milan): l’ex bomber aveva definito il talento portoghese come un ‘calciatore farlocco’. Non tardò ad arrivare la risposta del numero 10 rossonero che replicò con le emoticon del pagliaccio (riferite a Cassano). No, fra i due non scorre buon sangue: dopo un’altra provocazione lanciata da Cassano su Allegri (a fine maggio quando si vociferava della venuta del tecnico livornese sulla panchina rossonera), ripresa dai social con faccine ironiche da Leao, l’ex fantasista barese, fresco di compleanno, continua a colpire a distanza l’esterno portoghese sui social. Anche questa volta non si è fatta attendere la risposta di Leao che, però, ha scatenato una bufera sul web.

Le nuove critiche di Cassano a Leao

Tutto è partito da alcune nuove dichiarazioni di Cassano, riportate da un account su Twitter. L’ex calciatore ha punzecchiato Leao sostenendo che il suo stile di gioco sembra più orientato a “fare colpo sulle ragazze” anziché a contribuire realmente alle vittorie del Milan.

La replica ironica di Leao

Il portoghese non ha perso tempo a rispondere. Condividendo il post contenente le frasi dell’ex fantasista barese. Leao ha ribattuto con tono sarcastico: “Mi ama così tanto!”, sottolineando con ironia l’attenzione continua che Cassano ha nei suoi confronti dopo il primo dissing di gennaio.

Una polemica che non si spegne

Dopo il botta e risposta tra Leao e Cassano su Allegri al Milan, si è riaperta una bufera social dopo la nuova risposta del portoghese al fantasista barese. Il pubblico si divide tra chi dà ragione a Cassano per la sua schiettezza e chi difende Leao, lodando la sua risposta pungente del portoghese. C’è chi scrive: Cassano che dichiarò di aver avuto 600-700 donne sta parlando? Proprio lui…? Ok, ho capito tutto.

E ancora: “Sei il suo incubo, Rafael…” C’è poi chi aggiunge: “Cassano avrà anche ragione su Leao ma il punto è che l’ex fantasista barese ha distrutto la sua carriera pur avendo un talento enorme e si è fatto cacciare da tutte le squadre in cui è stato…”

Non si placano gli animi sul web: “A 26 anni Leao è al Milan a giocarsi tutto, a 26 anni Cassano era alla Sampdoria a cercare di rilanciarsi dopo i guai combinati in altri top club”.