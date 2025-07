Sinner, Cahill mostra i retroscena di Wimbledon tra power nap e bagni ghiacciati: Jannik stabilisce un nuovo record

Dai sonnellini di Sinner alle sessioni di crioterapia insieme a Vagnozzi passando per le celebrazioni per il titolo e il brindisi in famiglia: il dietro le quinte di Wimbledon mostrato da Cahill

Dopo aver visto le gesta di Jannik Sinner in campo a Wimbledon, Darren Cahill ci mostra il dietro le quinte delle due settimane londinesi che hanno portato il n°1 al trionfo ai Championships. Un trionfo che ha permesso all’altoatesino di registrare l’ennesimo incredibile record della sua carriera.

Il dietro le quinte del trionfo a Wimbledon

Le immagini di Jannik Sinner che batte Carlos Alcaraz in campo e diventa il primo giocatore italiano di sempre a sollevare il trofeo di Wimbledon davanti alla famiglia reale inglese le abbiamo ancora tutti belle impresse in mente. A mostrarci i retroscena delle due settimane del n°1 a Londra che hanno portato il successo ai Championships ci ha pensato invece Darren Cahill, che in un carosello pubblicato sul proprio profilo Instagram ha condiviso alcuni scatti che mostrano i retroscena del successo sui prati più iconici al mondo.

Tra le 20 foto condivise, oltre a quelle del successo in finale, di Jannik con il premio insieme a team e famiglia e del trofeo, il super coach ha anche inserito alcuni scatti che raccontano il dietro le quinte del trionfo di Sinner, con alcuni scatti simpatici che mostrano il n°1 mentre fa un sonnellino sul divano con il cuscino tra le gambe, la sessione di crioterapia insieme a Simone Vagnozzi e il brindisi della famiglia Cahill, con la moglie Victoria e la figlia Tahlia che sorseggiano un po’ di bollicine dal loro flute mentre Darren si beve una birra direttamente dalla bottiglia. Scatti che riflettono la vita di tutti i giorni, quella che i tifosi normalmente non hanno occasione di vedere e che raccontano quello che Jannik ha sempre sostenuto, ovvero che il team per lui sia come una seconda famiglia.

Cahill verso la permanenza nel 2026

Questi scatti ci raccontano anche quanto Cahill sia legato e tenga a Sinner. Proprio questa potrebbe essere la ragione dietro il possibile cambio di programma del super coach, che contrariamente a quanto annunciato a inizio stagione potrebbe rimanere nel team di Jannik anche nel 2026, anche se in maniera meno presente rispetto a quanto fatto finora, con qualche trasferta in meno e più tempo per lui per stare insieme alla famiglia.

Nuovo record per Sinner grazie al trionfo a Wimbledon

Intanto Sinner continua a macinare record su record. Il successo a Wimbledon vale al n°1 infatti un nuovo incredibile primato. Prima di Jannik nessuno era mai stato contemporaneamente campione in carica di ben tre slam (US Open, Australian Open e i Championships), delle ATP Finals e della Coppa Davis. Un traguardo che racconta al meglio il dominio dell’altoatesino, che nell’ultimo anno ha fatto incetta di titoli, sia a livello individuale che di squadra.