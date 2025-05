Milan, Cassano distrugge Leao dopo la prova in Coppa Italia: confronto spietato con Ndoye 

Fantantonio è tornato ad attaccare il portoghese dopo la sconfitta contro il Bologna nella finale di Roma: "Che differenza con lo svizzero"

Antonio Cassano è tornato ad attaccare Rafa Leao dopo la finale di Coppa Italia persa dal Milan contro il Bologna: Fantantonio si è concentrato in particolare sul confronto con Dan Ndoye, autore del gol partita e trascinatore dei rossoblù, lasciandosi andare ad un giudizio spietato sul portoghese ex Lille.

Milan, Cassano all’attacco di Leao

Rafa Leao è stato probabilmente il migliore del Milan nella sconfitta incassata dai rossoneri nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, il portoghese ha provato ad attaccare sulla fascia sinistra rossonera, tenendo in apprensione la difesa rossoblù fino a quando la stanchezza non ha iniziato a farsi sentire. Per Antonio Cassano, però, la prestazione dell’ex Lille è stata ancora una volta insufficiente. “Leao andava a fare pressing in modo svogliato, loro trovavano Holm e ripartivano”, ha dichiarato Cassano nella trasmissione web Viva El Futbol, rifilando la prima stoccata a Leao.

Milan, Cassano distrugge Leao nel confronto con Ndoye

L’attacco di Cassano a Leao s’è fatto poi più duro quando Fantantonio ha confrontato la prova del portoghese del Milan con quella di Dan Ndoye, esterno del Bologna autore del gol partita e di una prestazione da incorniciare. “La differenza in campo è stata enorme – ha continuato Cassano -: tra le due squadre, tra i due allenatori e soprattutto tra quello che viene considerato il top player del Milan e chi si è davvero preso la scena, cioè Ndoye”.

Per Cassano, lo svizzero del Bologna è stato l’MVP della gara, a differenza di Leao che, però, vanta un ingaggio e un’attenzione mediatica nettamente più alte. “Ndoye ha dribblato, segnato, fatto assist, raddoppiato in difesa. Se guadagna 1,5 milioni, qualcuno mi spiega perché Leao ne prende 8? Non vale nemmeno un decimo. È follia!”, ha attaccato Cassano, che poi ha continuato a elogiare Ndoye. “Ha mostrato personalità, sacrificio, attaccamento alla squadra – ha proseguito Cassano -. È stato un vero leader, tecnico e carismatico. Si parla tanto di Orsolini, che sta facendo benissimo, ma Ndoye mi ha stupito. Peccato che non sia un giocatore mediatico”.

La strigliata di Cassano a tutto il Milan

Cassano ha poi allargato la sua critica a tutti i giocatori del Milan, strigliandoli collettivamente. “A questo Milan è rimasta solo la storia – ha concluso Fantantonio -. Ma ai giocatori voglio dire una cosa: la storia non va infangata con le figuracce che stanno collezionando quest’anno”.