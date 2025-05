Roma-Milan, tensioni tra tifosi: vietata la trasferta, ma i rossoneri saranno in sciopero contro club e giocatori

Il provvedimento della Questura della Capitale dopo le scaramucce di ieri. Ma gli ultrà milanisti comunicano che non avrebbero comunque seguito la squadra di Conceiçao

La Questura della Capitale ha imposto il divieto di trasferta ai tifosi del Milan in occasione della gara di domenica 18 maggio in casa della Roma: la decisione è stata presa in seguito alle scaramucce tra ultrà avvenute ieri, durante e dopo la finale di Coppa Italia. I gruppi organizzati del tifo milanista, però, hanno fatto sapere che non avrebbero comunque seguito i rossoneri in segno di protesta dopo la prestazione contro il Bologna.

Roma-Milan, divieto di trasferta per i tifosi rossoneri

Divieto di trasferta per i tifosi del Milan a Roma, in occasione della penultima giornata di campionato del 18 maggio, turno in cui la squadra di Sergio Conceiçao tornerà nella Capitale per affrontare i giallorossi di Claudio Ranieri. Il provvedimento è stato predisposto dalla Questura di Roma in seguito agli incidenti, per fortuna senza feriti, avvenuti ieri, in occasione della finale di Coppa Italia, persa poi dal Milan contro il Bologna.

Tifosi Roma e Milan, le scaramucce fuori e dentro l’Olimpico

Le tensioni tra le tifoserie delle due squadre sono esplose ieri, dopo che sui social gli ultrà del Milan avevano annunciato che avrebbero “profanato” la Curva Sud, casa dei gruppi di tifo organizzato della Roma. Un progetto che ha scatenato le ritorsioni degli ultrà romanisti: ieri sono state bucate le gomme di diverse auto riconducibili ai tifosi del Milan e parcheggiate nei pressi dell’Olimpico, a piazzale Clodio, e all’esterno dello stadio si sono registrati alcuni tentativi di aggressione nei confronti dei milanisti. All’interno dello stadio, invece, i tifosi del Milan hanno vandalizzato parte dei bagni della Curva Sud.

Milan, tifosi in sciopero contro club e giocatori

Per evitare che le tensioni esplodessero in qualcosa di più grave, la Questura ha quindi optato per il divieto di trasferta. Dal canto loro, però, i tifosi del Milan hanno fatto sapere che non sarebbero comunque venuti a Roma: dopo la sconfitta e la deludente prestazione nella finale di ieri, il gruppo Banditi Curva Sud Milano ha infatti di indire lo sciopero del tifo contro la dirigenza e i giocatori del Milan.

“Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza briciolo d’orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna – si legge nella nota degli ultrà – Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni…”. Questura o meno, dunque, il Milan sarebbe stato comunque solo all’Olimpico domenica sera.