Il Milan delude anche Sinner: la gomitata di Beukema a Gabbia, Mariani e Conceiçao fanno infuriare i tifosi

Il numero uno del tennis mondiale assiste sconsolato al k.o. dei rossoneri. A fine gara si scatena la protesta dei milanisti suoi social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La presenza di Jannik Sinner all’Olimpico non è bastata per ispirare il Milan e spingerlo verso la vittoria in Coppa Italia: il tennista ha assistito sconfortato alla sconfitta dei rossoneri contro il Bologna. I tifosi sui social furiosi per la gomitata di Beukema a Gabbia non rilevata dall’arbitro Mariani e per l’incapacità di Conceiçao di dare un piano partita alla squadra.

Il Milan delude anche il tifoso Sinner

C’era anche Jannik Sinner all’Olimpico ad assistere alla sconfitta del Milan contro il Bologna, nella finale di Coppa Italia. Il numero uno del tennis internazionale, grande tifoso rossonero, s’è accomodato in tribuna per seguire i rossoneri “tradendo” così il compagno in azzurro Lorenzo Musetti, impegnato stasera nel match dei quarti degli Internazionali di Roma contro il tedesco Zverev. La presenza di Sinner, però, non è riuscita a ispirare i rossoneri, battuti per 1-0 dalla squadra di Vincenzo Italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, tifosi furiosi per la gomitata di Beukema a Gabbia

In attesa di un commento di Sinner al k.o. in finale del Milan, gli altri tifosi rossoneri si sono sfogati sui social network. Nel mirino dei milanisti, prima ancora che Sergio Conceiçao e i giocatori, ci sono l’arbitro Mariani e gli addetti al Var, colpevoli di non aver preso provvedimenti su un episodio decisivo secondo i tifosi rossoneri: sullo 0-0 il difensore bolognese Beukema colpisce con una gomitata allo stomaco Gabbia, che lo marcava su un calcio d’angolo. L’olandese non carica il colpo, ma il gesto è comunque evidente: per i milanisti meritava il cartellino rosso.

Milan, le proteste dei tifosi contro Mariani e il Var

“Quindi un giocatore può dare una gomitata allo stomaco di un avversario!”, scrive Giuseppe su X. “Arbitraggio vergognoso in ogni scelta, soprattutto su Beukema. Non cambia nulla non adeguato a una finale”, aggiunge Nicholas. Mattelan concorda: “Mariani incompetente dal primo minuti, ha perso la gestione della gara e al Var come sempre un pianto: manca di metro di giudizio e preparazione”.

“La peggior classe arbitrale del mondo”, attacca Randiano. “Arriveranno le scuse dell’Aia domani mattina e la sospensione per 2 giornate: niente di nuovo, il danno è fatto e la missione compiuta”, commenta il Paper. “Mariani da mandare ad arbitrare all’oratorio, il Var peggio di lui”, attacca Agad85.

Milan, le critiche a Conceiçao

Ma gli strali dei tifosi del Milan non sono diretti solo sull’arbitro. La delusione per la prestazione dei rossoneri è tanta, la conseguenza sono le nuove critiche a Sergio Conceiçao. “Mettete Conceiçao su un aereo insieme a Joao Felix, non voglio più vederli”, scrive Bdir su X. “La peggior prestazione mai vista del Milan in una finale, non riuscivano a fare un passaggio. Conceiçao è stato ridicolo: qual era il piano partita?”, aggiunge TheDawadi. “Conceiçao goodbye”, commenta laconico WGM. “Una cosa è certa: il capitolo Conceiçao si chiude stasera”, il parere di Quophi.

“Conceiçao non si accende il sigaro oggi”, scrive con sarcasmo Genio72 ricordando i festeggiamenti della SuperCoppa Italiana. “Nulla di sorprendente, Conceiçao dovevano cacciarlo dopo un mese”, il commento di Marco. “La tragedia Conceiçao è finita. Ma il futuro non lo vedo tanto migliore”, la chiusura amara di Marius.