Milan, Scaroni zittisce Boban: il presidente rossonero all'attacco dopo le bordate del grande ex

Il croato aveva elencato gli errori della dirigenza e affermato che l’attuale presidente non dovrebbe essere nel mondo del calcio: oggi la replica

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Prepartita vivace in casa Milan, in attesa della finale di Coppa Italia col Bologna il presidente rossonero Paolo Scaroni scalda l’ambiente replicando alle accuse di Zvonimir Boban, che qualche giorno fa aveva elencato i difetti della dirigenza milanista e criticato duramente lo stesso Scaroni.

L’attacco di Boban al Milan e a Scaroni

Due giorni fa Zvonimir Boban aveva deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rilasciando una lunga intervista sul web contenente un lungo elenco di accuse alla dirigenza del Milan ed in particolare ai suoi vertici, rei di aver licenziato lui e Paolo Maldini, tra i pochi ex calciatori rimasti nell’organigramma rossonero. Boban aveva elencato gli errori strategici del Milan sul mercato, rivelato trattative da lui imbastite e poi saltate per decisioni altrui e, in particolare, aveva preso di mira il presidente Paolo Scaroni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Una persona che non dovrebbe mai essere nel calcio – aveva detto Zvone al canale YouTube Milan Hello – . Non c’entra nulla col calcio”. Boban ha anche raccontato di aver avuto un litigio con Scaroni quando questi gli aveva chiesto il curriculum. “L’ho mandato a quel paese e l’ho buttato via dall’ufficio. Gli ho detto: ‘Che ci fai tu nel calcio?’”, ha raccontato Boban, che poi avrebbe anche cacciato Scaroni via dal suo ufficio.

Milan, la risposta di Scaroni a Boban

Oggi, a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna, è stato chiesto a Scaroni un commento sulle parole del suo ex dirigente. Il presidente del Milan s’è limitato ad una frase, ma dal tono velenoso. “Boban ci ha detto che non capiamo di calcio? Beh, parla di sé stesso”.

Milan, i tifosi stanno con Boban

Vedremo se il croato nei prossimi giorni tornerà sull’argomento con una contro-replica a Scaroni, intanto i tifosi rossoneri si sono scatenati nei commenti sui social network contro il presidente. “Caro Scaroni, Boban capisce di calcio, certo, molto più di te”, scrive Pietro su X. “Sembra la risposta dei bambini di 2 anni: specchio riflesso”, sottolinea El Pato. “Scaroni meglio se stai zitto, sei il peggior presidente che un club come il Milan abbia mai avuto”, attacca Nick.

“Gente così merita che stasera si perda…e si perda male”, scrive addirittura Maria citando la gara di stasera. “Scaroni guarda che parlano i risultati, non solo Boban”, aggiunge CarognaMilan. “Scaroni vattene”, scrive Maurizio, tra i tanti a chiedere al presidente di lasciare il Milan.