Europei femminili: Cristiana Girelli tra gol, fornelli e l’esultanza speciale, chi è la star delle azzurre

Cristiana Girelli, attaccante della Juve e dell'Italia, è una leggenda del calcio femminile italiano con oltre 250 gol e un palmarès senza paragoni

Con una doppietta ha steso la Norvegia e ha trascinato l’Italdonne alle semifinali dell’europeo di categoria: Cristiana Girelli, classe 1990, è la numero ’10’ della Nazionale italiana ed è uno dei volti più rappresentativi del calcio femminile italiano. Nata a Gavardo, in provincia di Brescia, il 23 aprile, è cresciuta con il pallone tra le mani e i sogni tra gli scaffali della farmacia di famiglia, usati da bambina come porte da calcio. È lì che prende forma il suo talento, inizialmente espresso nella squadra del Rigamonti Nuvolera, presieduta dal padre. Nonostante qualche iniziale esitazione a giocare in squadre femminili, la famiglia riesce a convincerla: il primo grande passo lo compie nel 2005, debuttando in Serie A con il Bardolino Verona. Curiosità e aneddoti della bomber dell’Italia.

Cristiana Girelli doppietta che porta l’Italia in semifinale

L’Italia vola per la prima volta dal 1997 tra le prime quattro d’Europa grazie a una prestazione superlativa di Cristiana Girelli, che con due reti decide la sfida contro la Norvegia.

Dopo un primo tempo equilibrato, il match si sblocca al 50’: assist rasoterra di Cantore, Girelli si inserisce con i tempi giusti e deposita in rete da distanza ravvicinata. L’Italia sfiora il raddoppio in due occasioni, ma al 60’ la Norvegia ottiene un rigore per un contatto tra Linari ed Hegerberg. Dal dischetto si presenta l’attaccante nordica, che però calcia fuori.

Poco dopo, al 67’, Hegerberg si riscatta sfruttando un lancio in profondità e firma l’1-1, battendo Giuliani con freddezza. Il pareggio sembra preludere ai tempi supplementari, ma all’ultimo minuto è ancora Cantore a trovare Girelli con un traversone perfetto: la numero 10 azzurra svetta di testa e insacca il gol del definitivo 2-1, il suo 61° in Nazionale. L’Italia conquista così una storica qualificazione alla semifinale, dove affronterà la vincente tra Svezia e Inghilterra.

Girelli, una carriera straordinaria tra club e Nazionale

Ma chi è la numero 10 della Nazionale femminile italiana? Ripercorriamo insieme la sua carriera e le curiosità dell’atleta. Inizia con il Bardolino (poi AGSM Verona): Girelli vince 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe, realizzando 67 reti. Dal 2013 al 2018 veste la maglia del Brescia, dove esplode definitivamente: 100 gol, altri 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 4 Supercoppe.

Nel 2018 approda alla Juventus, diventandone una bandiera. Con le bianconere conquista 4 Scudetti, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe e supera i 100 gol in maglia bianconera. È stata tre volte capocannoniera della Serie A (2019-2020, 2020-2021, 2024-2025), venendo anche premiata come miglior attaccante e miglior calciatrice della stagione.

Con la Nazionale italiana, in cui esordisce nel 2013, ha superato le 50 reti, risultando decisiva in diverse competizioni internazionali: dalla tripletta ai Mondiali 2019 contro la Giamaica al gol lampo contro l’Argentina nel 2023. È stata protagonista assoluta nella storica semifinale raggiunta agli Europei 2025, con una doppietta decisiva contro la Norvegia.

L’esultanza virale e il soprannome “La Chef”

Cristiana Girelli è diventata iconica anche per la sua esultanza: una “C” formata con la mano sinistra intorno all’occhio e l’indice destro che ruota vorticosamente, a simboleggiare il suo nome e cognome. Un gesto diventato virale, che racchiude tutta la sua personalità ironica e carismatica.

Fuori dal campo, è soprannominata “La Chef” per la sua passione per la cucina, che coltiva tra un allenamento e l’altro. Organizza spesso cene per amici e compagne di squadra, pur seguendo con rigore un’alimentazione bilanciata durante la stagione sportiva.

Girelli: una leader anche nella vita

Riservata sulla sua vita privata, Cristiana è molto legata alla famiglia, in particolare alla nipotina Federica, affettuosamente chiamata “Chicca”, che considera una fonte di forza e ispirazione. Sui social condivide momenti della quotidianità, alternando il campo a momenti di relax e famiglia.

La sua determinazione si riflette anche nella cura per la preparazione fisica: oltre agli allenamenti calcistici, pratica regolarmente pilates, utile per migliorare postura, mobilità e rafforzare la zona addominale.

Record, premi e Hall of Fame di Cristiana Girelli

Con oltre 250 gol in carriera, 10 Scudetti, 9 Coppe Italia e 11 Supercoppe Italiane, Girelli è la calciatrice più titolata della sua generazione. Il suo palmarès comprende anche numerosi riconoscimenti individuali:

2 volte capocannoniera della Serie A

Miglior calciatrice e miglior attaccante della Serie A 2020-2021

Miglior calciatrice della Supercoppa italiana (2021)

Premio “Pallone Azzurro” nel 2021

Ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2022

Versatilità e visione di gioco: i punti di forza della Girelli

Cristiana Girelli è un’attaccante completa, capace di ricoprire vari ruoli nel reparto offensivo: da punta centrale a seconda punta, fino alla trequartista. La sua intelligenza tattica le permette di muoversi tra le linee, creare spazi e fornire assist, oltre a finalizzare con straordinaria efficacia sia di testa che con il destro.