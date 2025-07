Europei femminili, l'Italia che piace e vince: vola in semifinale e fa impazzire il web

La doppietta di Cristiana Girelli regala alle azzurre l'ingresso tra le prime quattro del continente: martedì prossimo la sfida alla vincente di Svezia-Inghilterra in programma domani

Un traguardo storico e al tempo stesso inatteso: l’Italia batte 2-1 la Norvegia e vola in semifinale agli Europei femminili. Decisiva la doppietta della capitana Girelli, arrivata al 61esimo gol in azzurro. Alle norvegesi non è bastato il gol di Hegerberg che ha sbagliato anche un calcio di rigore.

Da Carolina Morace a Cristiana Girelli

Ora le azzurre incontreranno martedì 22 luglio la vincente di Svezia-Inghilterra, in programma domani alle ore 21. Un risultato che mancava da 28 anni al calcio femminile italiano: superati i quarti di finale per la prima volta da quando l’Europeo prevede la partecipazione di 16 squadre (all’epoca ne partecipavano soltanto otto). Erano i tempi di Carolina Morace, ora sono i tempi di Cristiana Girelli: la giocatrice della Juventus ha messo a segno 399 gol (61 in 122 presenze con l’Italia) in una carriera che può definirsi leggendaria.

Italia, la gioia di Soncin

L’avversaria battuta nei quarti di 28 anni fa era sempre la Norvegia, allora con due gol della Morace stavolta con una doppietta della Girelli. Un sogno inseguito e diventato realtà al minuto 90: 2-1 con la testa e il cuore della capitana azzurra, a scacciare lo spettro dei supplementari. “E’ un’emozione incredibile, è tutto fantastico. E’ un bel messaggio per tutto il movimento, è il regalo che possiamo fare a chi vive con passione il Calcio”. Così il ct dell’Italia, Andrea Soncin, ai microfoni della Rai, dopo la vittoria sulla Norvegia. “Siamo orgogliosi, le ragazze hanno fatto qualcosa di eccezionale, ora godiamoci il momento, poi penseremo alla semifinale”, ha aggiunto, emozionato.

L’Italia entusiasma i tifosi azzurri

Un risultato che il web ha giustamente celebrato, e inevitabilmente (anche se ingiustamente) paragonato ai deficitari risultati dei colleghi della Nazionale italiana maschile. Ma questa sera non c’è spazio per le polemiche, c’è soltanto da celebrare un gruppo di ragazze eccezionali, che sta facendo scoprire e amare agli italiani tradizionalisti la declinazione al femminile dello sport più amato del Belpaese. Come sottolinea Luciana: “Visto le pessime figure della Nazionale Maschile, finalmente una gioia. Grandi ragazze”. E Antonio aggiunge: “Brave, anzi bravissime!!!! E cmq hanno davvero costruito un bel gruppo”.

Il web compatto: “Altro che la Nazionale maschile”

Ebe è raggiante: “Brave ragazze, siete scese in campo con un proposito, si è visto subito. Volere è potere e siamo in semifinale“. Antonio aggiunge: “Bravissime, vittoria strameritata”. Mentre qualcuno non ama la maglia verde utilizzata questa sera, come Maurizio: “Magari la maglia azzurra, invece che verde… cmq bravissime”. E come Gianfranco: “Siamo tra le quattro migliori d’Europa, ma per favore non indossate più quell’orrore di maglia“. Roberto invece allarga il discorso: “Credeteci, meritate la finale x quello che avete fatto nell’ultimo decennio”. Mentre Luciana mette il dito nella piaga: “Bellissima partita! Una lezione per la nazionale maschile di co…oni“.