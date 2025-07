Milan, Modric parla da leader e fa impazzire i tifosi: c’è anche una frecciata alla dirigenza 

Il croato ha parlato del legame che ha da bambino con i rossoneri, ma la frase sull’importanza del club è sembrata una critica ai vertici della società

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Luka Modric è appena arrivato al Milan, ma già parla da leader. Intervistato dalla tv del club, il fuoriclasse croato ha ricordato la storia del club con una frase che è parsa però una frecciata alla dirigenza e alle scarse ambizioni dei vertici societari: sul web i tifosi sono tutti dalla sua parte.

Modric e il legame col Milan

Luka Modric si sente legato al Milan da sempre: il fuoriclasse croato lo ha raccontato in un’intervista concessa alla tv del club in cui ha raccontato quando e com’è nato il suo amore per i rossoneri. “Da bambino guardavo molto la Serie A e il Milan era la mia squadra preferita anche perché c’era il mio idolo, Boban”, ha spiegato Modric, aggiungendo di aver immediatamente accettato la proposta arrivata dal Milan. “Mi ha impressionato anche il fatto che il d.s. Tare sia venuto in Croazia per presentarmi il progetto. È stato molto importante, mi ha dimostrato quanto ci tenesse”, ha poi aggiunto sottolineando l’importanza del dirigente albanese per la riuscita dell’affare.

La frecciata alla dirigenza rossonera

Successivamente, però, Modric ha pronunciato una frase che è sembrata una stoccata alle ambizioni modeste dei vertici del club negli ultimi anni. “Il Milan è uno dei più grandi club in Europa – ha detto Modric – non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo”.

Una dichiarazione che mostra la mentalità del croato e che ha fatto impazzire i tifosi rossoneri sul web: per molti Modric ha dimostrato di essere già un leader, un giocatore pronto a fare anche pressione sui dirigenti per il bene del Milan.

I tifosi stanno con Modric

Sul tema della mediocrità i tifosi del Milan si sono scatenati sul web. “Il Milan non è mediocre, ma Cardinale e Furlani sì”, commenta Angelo su X. “Modric sta già sparando su Furlani con questa dichiarazione”, sottolinea Abuja. “Fatelo presidente subito!”, la raccomandazione di Piergiorgio. “Che il Milan sia grande lo sa Modric, ma non lo sanno i nostri dirigenti: d’altronde Modric è un campione, è un vincente e vuole vincere”, aggiunge Nalini.

“Luka, che inizio: questo se vede che le cose non girano va a prendere a bastonate Furlani”, commenta Mimir. “Parole da scolpire a Milanello e sulla faccia di Furlani e Cardinale”, attacca Holden.