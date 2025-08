US Open, montepremi da record: Sinner ha un motivo in più per il bis, il trionfo supera quello delle ATP Finals

L'edizione 2025 dello Slam americano è senza precedenti: con 90 milioni totali è il montepremi più alto della storia per un incremento del 20% rispetto alla scorsa edizione

Dopo lo storico trionfo a Wimbledon, che ha consentito a Sinner di incassare un assegno da urlo di 3,5 milioni di euro, Jannik ha un motivo in più per calare il bis agli US Open: in palio c’è il montepremi più ricco della storia. Per il vincitore una cifra da mille e una notte pari addirittura a 5 milioni di dollari.

US Open, montepremi record: il confronto col 2024

Già l’anno scorso aveva destato non poco clamore l’incremento del prize money complessivo, che era passato dai 65 milioni di dollari del 2023 a 75 milioni di dollari, ovvero circa 68 milioni di euro.

Ora gli organizzatori hanno deciso proprio di esagerare, visto che il montepremi è salito a 90 milioni totali con un aumento del 20% rispetto alla precedente edizione dello Slam, che andrà in scena dal 24 agosto al 7 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows, negli States. Si tratta del montepremi più ricco della storia.

Sinner, missione bis: quanto può vincere

L’anno scorso il numero uno del ranking ha scritto la storia diventando il primo italiano a trionfare a New York. Il successo in finale di Sinner ai danni del padrone di casa Taylor Fritz, liquidato 6-3 6-4 7-5, consentì al fenomeno di San Candido di tornare a casa con 3,6 milioni di euro.

Se l’azzurro riuscisse ad aggiudicarsi di nuovo il torneo ai piedi della Grande Mela, il bottino sarebbe decisamente più ricco. E senza precedenti. Perché per il campione del singolare maschile e la vincitrice del femminile – è previsto un premio – udite, udite – da 5 milioni di dollari ciascuno. L’incremento rispetto al 2024 è addirittura del 39%.

Superate le ATP Finals. E il Six Kings Slam è più vicino

Per comprendere quanto l’edizione 2025 degli US Open sia destinata a fare storia, basti pensare che è stata messa la freccia anche sulle ATP Finals. Sì, perché il percorso netto di Sinner a Torino è valso un compenso totale di 4,88 milioni di dollari.

E si è ridotto anche il gap dal Six Kings Slam, che si prepara alla seconda edizione. Dal 15 al 18 ottobre in Arabia Saudita, il torneo tennistico di esibizione garantisce 6 milioni al vincitore.

Speranze azzurre: quanto vale il trionfo nel doppio

In chiave Italia occhi puntati anche sui tornei di doppio con Sara Errani e Jasmine Paolini e Simone Bolelli e Andrea Vavassori che puntano ad arrivare fino in fondo.

I premi sono aumentati del 23% per un totale di 4,78 milioni in palio (nel 2024 erano 3,89). Per la prima volta in assoluto, le squadre vincitrici dei tornei di doppio maschile, femminile e misto riceveranno un premio in denaro di 1 milione di dollari.

