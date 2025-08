Sinner e Alcaraz, primo incontro a Cincinnati e siparietto: Carlos "annoiato", spunta la confessione di Jannik

I due giovani dominatori del tennis mondiale si sono incrociati per caso sul cemento dell'Ohio in allenamento: hanno parlato delle vacanze, poi il saluto affettuoso.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Li guardi e non diresti mai che sono rispettivamente il numero 1 e il numero 2 del tennis, chissà ancora per quanto. L’aria, infatti, è quella di due ragazzi che si incrociano per caso durante un allenamento. E invece si tratta proprio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Vacanze finite per entrambi, dopo la battaglia di Wimbledon che ha pareggiato i conti tra l’italiano e lo spagnolo, protagoniti qualche settimana prima di un altro match epico al Roland Garros. E proprio di vacanze hanno parlato i due, come si evince dal video diffuso dagli organizzatori del Cincinnati e che ha fatto le fortune del social media manager del torneo: l’hanno già visto a centinaia di migliaia.

Sinner e Alcaraz, saluti e strette di mano a Cincinnati

Un saluto condiviso con tutti i membri dei rispettivi team, un sorriso, poi due chiacchiere: così Sinner e Alcaraz si sono “ritrovati” a tre settimane e mezza di distanza dall’ultimo tto dello Slam londinese. Le vacanze l’argomento top della breve ma significativa conversazione. Il primo ad aprirsi è stato Jannik, quasi a prevenire possibili domande di Carlos sulla sua situazione sentimentale e sulle voci che lo danno in corrispondenza d’amorosi sensi, stavolta, con la modella danese Laila Hasanovic. “Non ho fatto niente di pazzo”, la rassicurazione del rosso di San Candido. Che poi ha chiesto al rivale: “E tu?”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le vacanze al mare di Carlos e i sorrisetti di Jannik

“Anch’io non ho fatto nulla di folle“, la replica sorridente di Alcaraz. Che poi ha illustrato minuziosamente il dettaglio delle sue vacanze al mare: “Ho trascorso due settimane a casa e una nel sud della Spagna (a Cadice, ndr). È stato bello però sai, tre settimane a casa in estate… mi sono quasi annoiato. Non ero abituato”. E ancora: “Era almeno un anno che non vedevo tutti i miei amici e tutte le persone fare ciò che volevano”. E Sinner ha annuito. Poi la stretta di mano, la pacca sulle spalle e il prevedibile appuntamento alla prossima finale, magari a Cincinnati, magari proprio a Flushing Meadows nell’ultimo Slam dell’anno.

Il sospetto del web: incontro “preparato a tavolino?”

In tanti sui social hanno scorto della “malizia” nella conversazione, rigorosamente davanti ai microfoni, tra i due. Sinner ci ha tenuto a chiarire di non aver fatto nulla di folle, lo stesso ha fatto Alcaraz, come se volesse ripararsi in anticipo da domande su discoteche, viaggi e serate brave. Accanto ai malpensanti, però, in tanti hanno sottolineato il quadretto edificante emerso dall’incontro.Due giovani campioni che danno spettacolo in campo e si rispettano fuori. Due bravi ragazzi, due “quasi amici” che lottano per lo stesso obiettivo: vincere tornei e mantenersi il più possibile al top.