Coppa Italia, finale Milan-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Milan e Bologna si affrontano all'Olimpico di Roma per l'ultimo atto della Coppa Italia: per i rossoneri è la 13^ volta, il Bologna ha vinto entrambe le finali disputate.

Milan e Bologna si affrontano all’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. I rossoneri disputeranno la loro 13^ finale della competizione tricolore; i felsinei si ripresentano nell’atto conclusivo del torneo dopo 51 anni. Di seguito le informazioni su dove vedere la partita e le probabili formazioni.

Milan-Bologna, quando si gioca

Con Milan-Bologna si chiude l’edizione 2024-2025 della Coppa Italia. Rossoneri veterani della finalissima: sarà la 13^ volta nella storia e l’occasione per dimenticare il pesante 4-0 rimediato contro la Juventus nella finale del 2018. L’ultimo successo per i meneghini risale al 2003, nella doppia sfida contro la Roma. Per il Bologna è la 3^ volta in finale, l’ultima 51 anni fa: nelle precedenti due occasioni ha vinto la competizione (1969-1970 e 1973-1974).

Quello di domani sera è un rematch dell’incontro di campionato disputato venerdì scorso al Meazza e vinto 3-1 dal Milan, con una doppietta di Gimenez e un gol di Pulisic (inutile l’iniziale vantaggio siglato da Orsolini). In semifinale, i rossoneri si sono aggiudicati il doppio derby contro l’Inter, mentre il Bologna ha agevolmente superato l’ostacolo Empoli. Di seguito le informazioni su dove vedere l’incontro in tv e streaming:

Partita: Milan-Bologna

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: mercoledì 14 maggio 2025

Orario: 21

Diretta Tv e streaming: Canale 20 (prepartita) , Canale 5, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

, Competizione: Coppa Italia

A che ora e dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming

Milan-Bologna si disputerà mercoledì 14 maggio alle ore 21, all’Olimpico di Roma e sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Mediaset, infatti, detiene i diritti per la trasmissione in chiaro degli incontri di Coppa Italia. In alternativa è possibile seguire l’incontro in streaming, tramite l’app o il sito Mediaset Infinity, oppure sul sito Sportmediaset.it. Inoltre, a partire dalle ore 20, Canale 20 seguirà l’avvicinamento alla partita, per poi dare la linea a Canale 5 (collegamento alle 20.40).

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Conceiçao vuole vincere il secondo trofeo della stagione dopo il trionfo in Supercoppa Italiana appena arrivato a Milano. Conferma per il 3-4-3 che sta consentendo ai rossoneri di chiudere bene la stagione. In attacco Pulisic e Leao saranno i compagni di viaggio di Gimenez, titolare nel tridente dopo i due gol segnati al Bologna in campionato. Jimenez e Theo Hernandez agiranno sulle corsie esterne, Fofana e Reijnders sono chiamati a spezzare le azioni bolognesi e a far ripartire la manovra milanista. In difesa Gabbia, con Tomori e Pavlovic davanti a Maignan.

Italiano risponde con il collaudato 4-2-3-1. Difesa titolare con Beukema e Lucumì centrali (indisponibile Erlic, che ne avrà per almeno 3 settimane), De Silvestri e Miranda esterni a protezione di Skorupski. In attacco Castro dovrebbe spuntarla su Dallinga; Odgaard e Cambiaghi assieme a Orsolini nel terzetto alle sue spalle. Freuler con Ferguson a comporre la diga in mezzo al campo.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao, Gimenez. All.: Sergio Conceiçao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Vincenzo Italiano

L’arbitro della gara

La finale di Coppa Italia è stata assegnata all’esperto Maurizio Mariani della sezione di Roma 1. Sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi. Al Var Mazzoleni e Meraviglia. Per Mariani sarà la 25^ volta con il Milan. Il bilancio, nei 24 precedenti, dice: 13 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Il fischietto romano ha diretto 20 volte il Bologna, con un bilancio di 8 vittorie, 9 sconfitte e 2 pareggi.