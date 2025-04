Pagelle Inter-Milan 0-3: Jovic manda il Diavolo in finale di Coppa Italia, derby da incubo per Lautaro e Taremi

Top e flop della partita Inter-Milan, valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: la doppietta di Jovic e Reijnders infrangono il sogno triplete di Inzaghi. Ok Theo

Il Milan si conferma bestia nera dell’Inter. I rossoneri infrangono il sogno triplete dei nerazzurri battendo addirittura 3-0 la squadra di Inzaghi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e staccando così il pass per la finalissima. Premiate le scelte di Conceicao, che spera di salutare il Diavolo con due titoli in bacheca: a decidere il derby la doppietta dello scatenato Jovic e il gol nel finale del solito Reijnders. Bene Jimenez e Theo; Lautaro e Taremi tra i peggiori.

Inter-Milan: la traversa salva Maignan

Inzaghi pensa anche a Roma e Barcellona e per la semifinale di ritorno col Milan lancia Martinez tra i pali, Bisseck in difesa, Asslani al posto di Calhanoglu in cabina di regia e Taremi al fianco di Lautaro in attacco. Conceicao conferma il 3-4-3: a Pulisic e Leao il compito di rifornire Jovic, preferito ancora una volta a Gimenez e Abraham.

La prima occasione dopo 9′ è nerazzurra: Theo è fuori posizione, Darmian ha un’autostrada davanti a sé, ma poi il suo diagonale si spegne sul fondo. L’Inter sfrutta gli spazi offerti dagli avversari e al 23′ sfiorano di nuovo il gol: Barella per Dimarco, la traversa salva Maignan. È ancora la squadra di Inzaghi ad andare a un passo dal vantaggio: azione in velocità tutta di prima e tiro alto di capitan Lautaro.

Bum Bum Jovic: il serbo è letale

Chi (non) la fa, la aspetti. L’Inter spreca, il Milan colpisce. Al 36′ premiate le scelte di Conceicao: cross dalla destra di Jimenez e colpo di testa vincente di Jovic, che anticipa Darmian.

A inizio ripresa il serbo colpisce ancora: sugli sviluppi di un corner calciato da Theo, è il più lesto di tutto nel ribadire in rete, 0-2. Scatta la rivoluzione di Inzaghi, che attua quattro cambi in un colpo solo: dentro Frattesi, Calhanoglu, Zalewski e Arnautovic. Ma le mosse del tecnico non pagano. Anzi, nel finale arriva anche il tris firmato Reijnders su assist di Leao: 3-0 e Milan in finale.

Le pagelle dell’Inter

Martinez 6: Subisce tre tiri in porta incassando altrettanti gol.

Subisce tre tiri in porta incassando altrettanti gol. De Vrij 5 : Jovic è una furia: l’olandese non riesce mai ad arginarlo.

: Jovic è una furia: l’olandese non riesce mai ad arginarlo. Bisseck 5,5: Nel finale crolla anche lui dopo essere stato a lungo il migliore dei nerazzurri.

Nel finale crolla anche lui dopo essere stato a lungo il migliore dei nerazzurri. Bastoni 5: Sbaglia l’uscita nell’azione del Milan che si conclude con l’incornata di Jovic.

Sbaglia l’uscita nell’azione del Milan che si conclude con l’incornata di Jovic. Darmian 5: Sua la prima occasione del match, ma non inquadra la porta. Poi si lascia sovrastare da Jovic in occasione del vantaggio rossonero (dall’83’ Correa : sv).

Sua la prima occasione del match, ma non inquadra la porta. Poi si lascia sovrastare da Jovic in occasione del vantaggio rossonero (dall’83’ : sv). Barella 5: Le azioni più pericolose nascono o passano dai suoi piedi. Però rovina tutto pasticciando in area sul corner di Theo su cui s’avventa lo scatenato Jovic (dal 53′ Frattesi : 5,5).

Le azioni più pericolose nascono o passano dai suoi piedi. Però rovina tutto pasticciando in area sul corner di Theo su cui s’avventa lo scatenato Jovic (dal 53′ : 5,5). Asslani 5: Non ha la visione di Calhanoglu e solo all’inizio aiuta in fase di copertura (dal 53′ Calhanoglu : 5).

Non ha la visione di Calhanoglu e solo all’inizio aiuta in fase di copertura (dal 53′ : 5). Mkhitaryan 6: L’armeno approfitta degli spazi concessi dai rossoneri per dare il via a un paio di ripartenze non sfruttate dai compagni.

L’armeno approfitta degli spazi concessi dai rossoneri per dare il via a un paio di ripartenze non sfruttate dai compagni. Dimarco 5,5: La traversa gli nega la gioia di sbloccare il derby, ma poi concede a Jimenez tutto il tempo del mondo per crossare e trovare Jovic in mezzo (dal 53′ Zalewski : 5,5).

La traversa gli nega la gioia di sbloccare il derby, ma poi concede a Jimenez tutto il tempo del mondo per crossare e trovare Jovic in mezzo (dal 53′ : 5,5). Taremi 4,5: Quando si dice lento e macchinoso: spreca una chance d’oro dopo un quarto d’oro impappinandosi col pallone tra i piedi. E sul web scatta il paragone tutt’altro che lusinghiero con Darko Pancev (dal 53′ Arnautovic : 5).

Quando si dice lento e macchinoso: spreca una chance d’oro dopo un quarto d’oro impappinandosi col pallone tra i piedi. E sul web scatta il paragone tutt’altro che lusinghiero con Darko Pancev (dal 53′ : 5). Lautaro Martinez 4,5: Sullo 0-0 calcia alle stelle da ottima posizione: il capitano spreca.

Le pagelle del Milan