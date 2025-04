Inter, la Coppa Italia e il dilemma di Inzaghi: i rischi e le scelte in vista di Roma e Barcellona

Domani il derby contro il Milan, poi la Roma (domenica alle 15) e la semifinale di Champions contro il Barcellona. Lautaro Martinez sarà titolare, spazio a Bastoni e Mkhitaryan squalificati in campionato

Il calendario dell’Inter sta prendendo sempre più le sembianze di un imbuto, in cui bisognerà stringersi per poter disputare tutti gli impegni. Semifinale di Coppa Italia contro il Milan, impegno di campionato con la Roma, poi semifinale di Champions contro il Barcellona.

Inter, il turn over di Inzaghi

Inzaghi dovrà mettere in atto un turn over ampio e ragionato, anche perché la squadra vista a Bologna è apparsa stanca, come d’altronde ha sottolineato lo stesso Barella. Si tratterà dunque di scegliere, sebbene la rosa in questo periodo sia abbastanza ridotta a causa degli infortuni o comunque delle condizioni non ottimali di alcuni giocatori. D’altronde, la beffa è proprio in questo: se il calendario pone in sequenza Milan, Roma e Barcellona, ognuna per le tre competizioni in cui i nerazzurri sono in corsa, è difficile dare la preferenza ad una piuttosto che all’altra. Eppure qualche scelta va fatta, perché arrivati a questo punto tra il Triplete e i “zero tituli” passa veramente poco, e sarà questione di dettagli.

Inter, un passo alla volta

Ma occorre fare un passo alla volta, e domani c’è il derby di Coppa Italia contro il Milan. La prima novità sarà rappresentata dal ritorno di Martinez in porta, che aveva ben figurato nella partita di andata. Sulla sinistra dovrebbe tornare Dimarco al posto di Carlos Augusto, che ultimamente ha fatto gli straordinari. Di sicuro Inzaghi ricorrerà a Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan, squalificati in campionato dopo l’ammonizione nella sfida di domenica contro il Bologna (erano entrambi in diffida). Davanti al portiere spagnolo ci saranno dunque Pavard, Acerbi e Bastoni, sugli esterni Darmian e Dimarco, in mezzo Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. L’unico dubbio riguardava l’attaccante da affiancare a Lautaro, e nell’ultimo allenamento è stato provato Correa e non Arnautovic. Potrebbero partire dal 1′ anche Davide Frattesi, ma l’allenatore scioglierà i dubbi solo nelle prossime ore.

I numeri del derby di Coppa Italia

Quello di domani sarà il derby di Milano numero 244 tra tutte le competizioni: 81 sono i successi rossoneri, 71 pareggi e 91 le vittorie nerazzurre. In Coppa Italia, invece, la stracittadina si è disputata 28 volte, con 10 successi del Milan, 9 dell’Inter e 9 pareggi (l’ultimo è l’1-1 della sfida di andata). Le due squadre di Milano contano otto precedenti nella fase a eliminazione diretta di Coppa Italia prima della finale ed entrambe hanno superato il turno in quattro occasioni (la più recente a favore dei nerazzurri nel 2021/22 in semifinale, quando l’Inter vinse 3-0 al ritorno dopo lo 0-0 dell’andata). Questa è la quinta volta che un derby di Milano si giocherà in una semifinale di coppa, dopo i precedenti in Coppa Italia nel 1984/85 e nel 2021/22 e quelli in Champions League nel 2002/03 e nel 2022/23.