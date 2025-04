Inter-Roma, la deroga non arriva: si gioca domenica alle 15. Pasticcio clamoroso della Lega, il rifiuto dei nerazzurri

I funerali di Papa Francesco avevano portato alla sospensione di tutti gli eventi sportivi ma l’Inter ha fatto pressioni sulla Lega con la gara che verrà disputata abato. Rinviati gli altri match

Si cambia ancora. La gara tra Inter e Roma si giocherà sabato sera alle 20.45. Anzi no. La complicatissima giornata che riguarda il big match continua anche nel corso della serata. In un primo momento sembra arrivare la delega poi il rifiuto dei nerazzurri che per rispetto alla scomparsa del pontefice decidono di rifiutare la deroga. Si gioca dunque domenica alle ore 15.

Il braccio di ferro tra Lega e Inter

La decisione della sospensione degli avvenimenti sportivi avrebbe dovuto riguardare tutti e in un primo momento la gara tra Inter e Roma si sarebbe dovuta giocare di domenica. Il club nerazzurro però non ci sta, mercoledì 30 aprile c’è la prima sfida della semifinale di Champions League contro il Barcellona con tanto di trasferta in Spagna. I nerazzurri vogliono preparare con più tempo a disposizione una partita fondamentale per la stagione e cominciano le discussioni con la Lega di Serie A che però fa muro. La prima richiesta dell’Inter è quella di rinviare il match prima dell’ultimo turno di campionato. Una soluzione che però viene scartata immediatamente.

Un pomeriggio di domande e risposte, ufficialità che non arrivano e voci che si succedono. In prima serata sembra arrivare una delega che tutti giudicano di buon senso, si gioca sabato alle 20.45. Sembra tutto deciso ma a quanto pare non c’è nessuna decisione ufficiale. Alla fine la decisione sembra prenderla proprio l’Inter che decide di rifiutare la deroga della Lega (e del governo), in merito alla possiblità di giocare di sabato in deroga e dunque il match andrà in scena domenica alle 15.

Il comunicato ufficiale della Lega

Dopo una serie infinita di indiscrezioni arriva anche il comunicato ufficiale che mette fine alle voci in maniera definitiva: la gara tra Como e Genoa si giocherà domenica alle 12.30, il match tra Inter e Roma sempre domenica alle ore 15. Mentre l’incontro tra Lazio e Parma andrà in scena lunedì sera alle 20.45. Quello dei biancocelesti era considerato uno dei match più complicati sotto il profilo dell’ordine pubblico, con i tantissimi fedeli che arriveranno a Roma per i funerali di Papa Francesco, la scelta più sensata è stata quella di rinviare la gara a lunedì.