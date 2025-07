Sinner-Alcaraz? Non solo: a Wimbledon è sfida Bertolucci-Panatta. La replica spietata di Adriano a Paolo

Prosegue a colpi di battute e sfottò la simpatica "partita" su X tra i due ex campioni azzurri: la risposta brillante agli auguri per il 75mo compleanno.

Non solo il tennis di oggi, con la febbrile attesa per la finalissima tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rivincita dell’ultimo atto del Roland Garros: anche a Wimbledon è arrivata l’eco della “partita” a distanza tra Paolo Bertolucci e Adriano Panatta. Già, i due amiconi del tennis italiano da qualche giorno se le stanno dando di santa ragione su X. Il motivo? Il 75mo compleanno del campione romano, volto noto anche della Domenica Sportiva. Paolo, che invece è apprezzato opinionista su Sky e sulla carta stampata, lo ha letteralmente messo in croce. Ma adesso è arrivata la risposta – brillante – di Panatta.

Il compleanno di Panatta e lo sfottò di Bertolucci

Nei giorni scorsi sui social Bertolucci ha celebrato a modo suo il genetliaco dell’amico. A suon di immagini creati con l’intelligenza artificiale, lo ha bonariamente “massacrato” sui social. Dal brindisi con le fan, ormai di una certa età, all’improbabile distesa di ex sdraiate a bordo piscina. E non solo. La finta indignazione per la mancata celebrazione di Wimbledon, che avrebbe dovuto – a suo dire – fermare il programma per tributare meritate onorificenze a Panatta, ribadita anche durante i collegamenti Sky: “Trovo scandaloso che gli organizzatori abbiano dimenticato questo evento importantissimo”. Con tanto di aggiunta di Ivan Ljubicic: “Ad Adriano invidio tantissimo una cosa, il ciuffo”.

La replica di Adriano: Paolo in mezzo alle bombe

Ha aspettato qualche giorno Panatta, prima di replicare. E lo ha fatto ripagando l’amico con la stessa moneta: un’immagine creata con l’intelligenza artificiale e diffusa dal suo account X. “Paolo Bertolucci nella sua versione dietetica”, la didascalia a un’immagine creata ad arte e che ritrae l’ex compagno di Davis davanti a una distesa quasi interminabile di bombe alla crema, intento ad addentarne due simultaneamente. Un riferimento evidente all’amore – sempre ammesso – di Bertolucci per le ghiottonerie, in particolare per le creazioni più raffinate delle pasticcerie.

Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, amici dal 1962

Insomma, una sfida a colpi di battute e sfottò che ricalca le freddure, le bonarie prese in giro e le punturine continue che caratterizzano il podcast che Bertolucci e Panatta hanno in comune, “La telefonata”, seguita a ogni puntata da un numero elevatissimo di appassionati. Due mattacchioni, gli eroi di Santiago, amici per la pelle dal 1962 e protagonisti di trasferte, trionfi, litigi, riappacificazioni, risate e briosi diverbi, oltre che della serie cult “Una Squadra”. E non è detto che sia finita qui. Si attende a questo punto la controreplica di Bertolucci, uno che di solito non cede mica così facilmente.