Tifo contro Sinner in telecronaca? Bertolucci costretto a difendersi e Sky gli fa commentare Cobolli

Critiche becere all'ex azzurro di Davis per i suoi giudizi durante le sfide di Jannik: nei quarti di finale è stato assegnato al match tra Flavio e Djokovic.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Che il tennis stia raggiungendo i volumi del calcio per interesse, seguito e passione popolare, almeno in Italia, è sotto gli occhi di tutti. Ma, tra tante note positive, c’è anche il rovescio della medaglia: allo sport di palline e racchette si stanno avvicinando tante persone abituate a seguire le partite e le stesse telecronache con gli orecchi dei “tifosi”, più che degli appassionati. Una massa di ultras di questo o quel giocatore che spesso non tollera, o comunque mal sopporta, chiunque “osi” addirittura elogiare l’avversario per un grande colpo, oppure rivolgere qualche condivisibile critica ai propri beniamini in caso di prestazione negativa.

Bertolucci, critiche social per i commenti su Sinner

Ne sa qualcosa forse uno dei più grandi tifosi di Jannik Sinner: Paolo Bertolucci. Tenetevi forte: in tanti hanno accusato l’ex azzurro di Davis di aver “tifato contro” il rosso di San Candido in qualcuna delle ultime telecronache. In particolare, in occasione del match contro Grigor Dimitrov. Non sono pochi i messaggi sui social contenenti sferzanti accuse al buon Paolo. Qualche esempio? “Mi ha veramente deluso, era evidente che la prestazione di Sinner era condizionata dal dolore al braccio, si è fatto male al primo gioco, ma lei non ha fatto altro che accanirsi e demolirlo senza neanche porsi una domanda sul perché giocasse così male, vergognoso”. Oppure: “Spero con tutto il cuore che non sia lei a commentare la partita di Sinner“.

La difesa di Bertolucci: “Tifo contro? Siamo alla follia”

Anche dopo la finale del Roland Garros ci furono forti polemiche sul commento di Barbara Rossi, “accusata” (pure lei) di non aver fatto il tifo per l’italiano. Talmente velenose, le critiche a Bertolucci, da costringerlo a difendersi: “Io in telecronaca cerco di essere il più obiettivo possibile, e se vedo che l’avversario, che sia bulgaro piuttosto che filippino, gioca meglio o compie dei colpi meravigliosi, io lo sottolineo anche se gioca contro l’italiano“, le parole a Fanpage. “Poi, che dentro di me speri che vinca l’italiano mi sembra talmente ovvio, talmente una domanda pleonastica…e invece molti sono convinti che io faccia magari il tifo per un bulgaro o per uno spagnolo, a seconda dell’avversario di Sinner. Quindi da lì capisci che siamo alla follia“.

Paolo su Cobolli: “Con Djokovic ha dimostrato quanto vale”

Qualcuno sarà stato contento, insomma, che Sinner-Shelton sia stata commentata da un’altra voce. Sky, infatti, ha tenuto Bertolucci sul Centrale per Cobolli-Djokovic. Spettacolo che Paolo ha gradito, eccome. “Non era facile per Cobolli giocare per la prima volta sul Centrale contro il proprio idolo, con l’emozione e dopo una partenza non delle migliori. È stato alla grandissima sul campo e per tre ore ha giocato alla pari con lui”, l’analisi posta gara. “Cobolli ha lanciato un messaggio, è un giocatore assolutamente completo, deve fare esperienza, ma ha cuore, colpi e può fare ancora un salto in avanti”. Non male, per uno che – secondo alcuni – “tifa contro” gli italiani.