Sinner-Alcaraz, la telecronaca imparziale di Barbara Rossi: "Chi commenta non tifa, anche Caressa criticato"

La voce della finale del Roland Garros si difende dalle accuse di essere stata "troppo neutrale": qualche settimana fa la coppia di Sky era finita nel mirino per il motivo opposto.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Qui bisogna mettersi d’accordo. Dopo Inter-Barcellona il mondo dei social s’è diviso: da una parte i tifosi nerazzurri, per i quali la telecronaca del duo Caressa-Bergomi era diventata una sorta di oggetto di culto, dall’altra…tutti gli altri, per i quali le urla di Fabio e i commenti da “tifoso da bar” di Beppe erano considerati insopportabili. Adesso, dopo la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nel mirino è finita la commentatrice di Eurosport, Barbara Rossi, per il motivo opposto: non ha fatto abbastanza il tifo. È stata addirittura imparziale, esaltando tanti i punti di Sinner quanto quelli di Alcaraz. Apriti cielo.

Roland Garros, la bufera sui telecronisti di Eurosport

Una marea di commenti sui social sull’argomento. Quasi tutti indignati. Una classica “bufera”, di quelle che giornalmente agitano il web alimentandosi di veleni su veleni. Accuse gravi, dalla mancanza di sensibilità nei confronti di Jannik al mancato rispetto nei confronti dei tifosi italiani, dalla omessa disapprovazione degli atteggiamenti da capopolo di Alcaraz all’assenza di commenti sul tifo becero dei francesi per lo spagnolo. Una summa di critiche, espresse in qualche caso con civiltà, in molti altri con inaccettabile virulenza, che hanno investito Barbara Rossi, commentatrice tecnica, e in misura minore il telecronista Jacopo Lo Monaco.

Sinner-Alcaraz come Inter-Barcellona e Caressa-Bergomi

E dire che, appunto, il duo Caressa-Bergomi era stato “massacrato” qualche settimana prima esattamente per il motivo opposto. Il telecronista e lo “Zio”, secondo una fetta consistente del popolo del web, avrebbero fatto eccessivamente il tifo per l’Inter contro il Barcellona, disturbando gli spettatori “neutrali”. Tanto che, nella successiva finale di Champions League a Monaco, i due sono sembrati eccessivamente “tirati”, come frenati dal rischio di poter essere esposti a ulteriori critiche e veleni. Ancor prima che il Paris Saint-Germain poi dilagasse e liquidasse la pratica coi nerazzurri con un clamoroso 5-0.

Barbara Rossi si difende dalle critiche: “Serve imparzialità”

Ma la diretta interessata come s’è difesa? Come ha risposto alle lamentele dei social? Con eleganza e sobrietà, esattamente in linea con lo suo della sua telecronaca di stampo british. Interpellata da Fanpage, Barbara Rossi ha sentenziato: “Non guardo i commenti, non interessa. Se devi fare una telecronaca devi essere equilibrato, non devi fare il tifoso. Abbiamo esaltato i punti dell’uno e dell’altro, nel racconto bisogna essere bilanciati. Ognuno la vede come vuole, ma anche Caressa era stato criticato per il tifo per l’Italia. Noi abbiamo commentato la prima finale che ha vinto Sinner in Australia e ci siamo emozionati“.