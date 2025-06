Psg-Inter, la telecronaca di Bergomi lascia tutti senza parole, cosa è successo

Caressa e Bergomi commentano tutti e 90' della finale di Champions con tono funebre: i tifosi sul web attaccano i due telecronisti dopo PSG-Inter

Come è andata la telecronaca della Finale di Champions League PSG-Inter? Si è passati dall’enfasi suprema di Caressa e Bergomi in Inter-Barcellona, che aveva scatenato una bufera social per l’eccessivo trasporto, al tono funebre dei due noti commentatori di Sky Sport – ed in particolare dell’ex capitano nerazzurro – che ha accompagnato tutti e 90 i minuti della sfida all’Allianz Arena di Monaco. Sul web spopola l’ironia e non mancano le polemiche.

I tifosi ironizzano sul tono di Caressa e Bergomi

Sul web i tifosi ironizzano sul tono della telecronaca di PSG-Inter: “Qualcuno ha notizie di Bergomi e Caressa?” E ancora: “Chiedo a SkySport come mai ieri sera Caressa e Bergomi non si sono entusiasmati raccontando la finale di Champions col maggior divario, un evento storico, non ho sentito il piglio di Inter Barcellona.”

C’è poi chi scrive: “Bergomi grande professionista. Muto e silenzioso, ma lavora per voi o per Inter Channel? Assurdo. E lo pagate pure…” Non si placano gli animi sul web: “Vedete, Gufare non serve. Basta tifare tantissimo gli altri. Certo, oggi chiamarsi Bergomi è dura …” E ancora: “All’inizio è stato esclamativo e ha capito che Di Marco teneva in gioco tutti dopo un minuto. Anche dopo il secondo gol, lui e zio Bergomi, hanno chiesto l’aiuto del VAR. Facevano cosi tenerezza.”

E infine: “Bergomi: “Io ora starei dietro”. Caressa: “Per non prenderne altri?”. Bergomi: “Eh…”

Le polemiche per la telecronaca di Inter-PSG

Dopo l’ironia non mancano le polemiche per la telecronaca di Sky Sport di Caressa e Bergomi della Finale Inter-PSG: “Vi siete autodefiniti grande professionisti che con trasporto hanno commentato Inter-Barcellona. Ora se foste stati grandi professionisti, e non semplici tifosotti da bar, avreste commentato con più serietà e un tono diverso anche la sfida PSG-Inter: VERGOGNATEVI!!!” E ancora: “Seriamente ma lo Zio Bergomi sta bene? SkySport non ha parlato per 90ªmin siamo tutti preoccupati, dacci segni di vita per favore.”

C’è poi chi scrive: “Ride bene chi ride ultimo… Cari Caressa e Bergomi che vi fate il selfie prima della Champions…” Non si placano le polemiche: “Ehi SkySport, come mai stasera nel commento di Bergomi non ho colto la stessa enfasi della semifinale con il Barcellona? Sembrava un po’ triste… ha avuto qualche delusione recentemente?” E ancora: “Grazie PSG da tutta Napoli. I razzisti e anti napoletani devono perdere nello sport e nella vita. SEMPRE.”E infine: “Comunque stasera il tono della telecronaca di Bergomi mi è piaciuto molto.”

