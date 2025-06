Psg-Inter, incubo Acerbi: disfatta in campo e la moglie attaccata sui social

La moglie di Acerbi è finita nel mirino dei tifosi per alcune foto postate dopo il ko nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain

La figuraccia dell’Inter in finale di Champions League è stata globale. Mai una squadra aveva perso con cinque gol di scarto nell’ultimo atto del torneo calcistico più importante d’Europa. Il Paris Saint-Germain ha riscritto i record: manita inflitta ai nerazzurri, prima Champions della loro storia e anche primo Triplete. Mentre l’Inter, dopo una stagione arrivati in fondo a tutte le competizioni, non portano a casa neanche un trofeo. La frustrazione dopo una finale del genere è tanta, e nel mirino è finita persino la moglie di Francesco Acerbi.

La moglie di Acerbi nel mirino dopo Psg-Inter

Claudia Scarpari ha documentato sui social l’avventura dell’”Acerbi Gang” alla Munich Football Arena. Il gruppo di amici e parenti del difensore dell’Inter si è presentato alla finale di Champions con maglie personalizzate e i cappelli da leone. Grande euforia prima della partita, molta meno durante e dopo il triplice fischio.

Eppure, la moglie di Acerbi, in conclusione della giornata, ha voluto comunque postare sul suo profilo Instagram un carosello con le varie foto scattate insieme all’”Acerbi Gang”. In descrizione scrive: “La gang migliore”, con un cuore. Non lascia spazio alla delusione per una brutta batosta, o quantomeno non lo dà a vedere sui social.

“Soffri senza rompere le scatole a me”: la risposta stizzita

Un atteggiamento che non è piaciuto affatto ai tifosi dell’Inter che hanno invaso i commenti sottolineando il momento non adatto per quel tipo di post. “Ma come fate a postare dopo una serata del genere?…solo noi tifosi soffriamo veramente”; “Boh. Proprio in questo momento forse era meglio evitare.”; “Ma secondo voi poveracci a lei frega qualcosa delle 5 pere?”: questi solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post della Scarpari.

Tra loro si nasconde anche qualche tifoso di qualche altra squadra che la ringrazia ironicamente per la sconfitta. Ma la moglie di Acerbi non ci sta e decide di rispondere: “Sono foto fatte prima della partita, di momenti che non dimenticherò mai e che ho voluto postare e rimangono stupendi indipendentemente dal risultato. Problemi? Soffri senza rompere le scatole a me“.

Il ricordo del gol contro il Barcellona

Dopo un finale di stagione del genere, la frustrazione da ambo le parti è normale. Ma resta comunque il grande percorso fatto dall’Inter quest’anno, e soprattutto da Acerbi. La stessa moglie ai microfoni di Gianluca Di Marzio.com aveva commentato così il gol contro il Barcellona in semifinale: “Un ricordo che resterà per sempre impressi nei nostri cuori. Vederlo segnare in un momento così simbolico è stato emozionante, quasi surreale. Abbiamo pianto tutti. Ero così orgogliosa… avrei festeggiato per tutta Milano per tutta la notte. Lui non esterna molto le sue emozioni, ma so che era molto fiero di sé. E prima della partita c’è stato il nostro rito”.