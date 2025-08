Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 4 agosto: Atp e Wta 1000 Toronto

Oggi ricco palinsesto dedicato al tennis con i quarti di finale dei tornei ATP e WTA

La giornata di oggi propone un ricco palinsesto sportivo in televisione, ideale per tutti gli appassionati desiderosi di seguire le grandi competizioni internazionali. Tra gli appuntamenti più interessanti spiccano i tornei di Tennis, che coinvolgono alcune delle competizioni più prestigiose della stagione. Si potranno infatti seguire i match del WTA 1000 di Montreal e dell’ATP 1000 di Toronto, con i quarti di finale che promettono grande spettacolo e sfide avvincenti. Le dirette sono trasmesse prevalentemente su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, i canali di riferimento per gli appassionati di questo sport.

Il tennis si conferma così protagonista assoluto di questa giornata, con una programmazione che copre diverse fasce orarie e permette di godersi gli incontri più caldi in diretta, a partire da mezzanotte fino alle prime ore del mattino. Un’occasione imperdibile per gli amanti delle racchette di seguire da vicino i talenti internazionali che si contendono l’accesso alle semifinali di due tornei così importanti nel panorama mondiale.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Tennis

00.00 WTA 1000 Montreal: 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

01.00 ATP 1000 Toronto: 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1)

02.00 WTA 1000 Montreal: 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)

03.00 ATP 1000 Toronto: 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1)

