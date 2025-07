Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 28 luglio 2025: Mondiali di nuoto a Singapore

Scopri la diretta TV degli eventi di ciclismo, nuoto e tennis in programma oggi

Giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di oggi, con molte discipline seguite dagli appassionati in diretta televisiva. Tra gli sport protagonisti, spiccano senza dubbio nuoto, tennis e ciclismo femminile. I mondiali di nuoto a Singapore offrono un palinsesto fitto di gare, con semifinali e finali della seconda giornata, trasmesse da diversi canali, sia in chiaro che a pagamento. Nel tennis, l’attenzione si concentra sugli ATP & WTA di Montreal e Toronto, dove si disputa la seconda giornata, con incontri disponibili su una varietà di emittenti Sky Sport dedicate. Infine, per gli amanti del ciclismo femminile, la grande classica del Tour de France propone una tappa imperdibile in diretta su Eurosport. Grazie alla varietà delle trasmissioni, gli appassionati di sport possono godersi una selezione ricca e differenziata su più canali, raggiungendo sia gli eventi più prestigiosi che quelli di spicco nei diversi ambiti delle discipline.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo Femminile

15:15 Tour de France (Eurosport, diretta gratuita)

Nuoto

13:00 Mondiali Singapore 2025 – 2a giornata (Semifinali e Finali) (Sky Sport 1, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, dirette a pagamento)

Mondiali Singapore 2025 – 2a giornata (Semifinali e Finali) (Sky Sport 1, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, dirette a pagamento) 13:00 Mondiali Singapore 2025 – 2a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport, diretta gratuita)

Mondiali Singapore 2025 – 2a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport, diretta gratuita) 13:30 Mondiali Singapore 2025 – 2a giornata (Semifinali e Finali) (Rai 2, diretta gratuita)

Tennis

13:30 WTA Palermo Ladies Open – Finale (Rai Sport, diretta gratuita)

WTA Palermo Ladies Open – Finale (Rai Sport, diretta gratuita) 17:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 2a giornata (Sky Sport 1, Sky Sport Max, Sky Sport Tennis, dirette a pagamento)

