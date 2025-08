Napoli-Brest, moviola: se Guida non arbitrasse davvero più gli azzurri sarebbe meglio

La prova dell’arbitro nell’amichevole al Patini analizzata ai raggi X, il fischietto torrese ha ammonito solo un giocatore del club francese

Marco Guida, la scelta per Napoli-Brest, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani dopo l’addio di Orsato. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus, ma soprattutto aveva detto di non voler arbitrare mai il Napoli, temendo ripercussioni. In realtà in amichevole il fischietto torrese aveva già diretto il match con l’Engantia lo scorso anno, sempre in ritiro. Vediamo come se l’è cavata ieri al Patini.

I precedenti tra le due squadre

Gli azzurri non avevano mai affrontato in precedenza il club francese.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Baroni con Arena IV uomo, l’arbitro ha ammonito solo Diaz del Brest.

Napoli-Brest, i casi da moviola

Non sono molti gli episodi dubbi della gara, anche se agli azzurri converrebbe che Guida a questo punto, visto il risultato finale, continuasse a non arbitrare più gli azzurri. Il fischietto torrese però ha lasciato troppo giocare . Al 23′ brutto fallo su Kevin De Bruyne da dietro, Guida lascia correre con il belga che era pronto a scoccare il destro. Al 43′ Raspadori rimane giù in un contrasto di gioco. Tutto regolare secondo Guida che ferma il gioco aspettando che il calciatore si riprenda. Al 52′ bruttissimo fallo su David Neres, ammonizione per Diaz. Al 69′ Anguissa prova a controllare il pallone ma se lo vede portar via e sventa subito il contropiede con un intervento in scivolata. Guida fischia fallo ma grazia il numero 99 azzurro. Finisce 2-1 per il Brest.