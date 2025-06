Sondaggio: avete tifato tutti per l'Inter nella finale di Champions con il Psg?

Secondo Alex Del Piero milanisti, juventini, napoletani non possono tifare spontaneamente per l'Inter in Europa. Chi lo fa è ipocrita

L’allarme lo aveva lanciato Del Piero, ammettendo in diretta tv che milanisti, juventini, napoletani e insomma tutte le altre tifoserie italiane non possono tifare spontaneamente per l’Inter in Europa. Chi lo fa è “ipocrita” . Un discorso valido in realtà per tutte le squadre italiane e per tutte le gare durante la stagione di Champions, Europa League e Conference ma soprattutto per quella di ieri all’Allianz di Monaco di Baviera. L’Inter si giocava la finale contro il Psg ma oltre al sostegno dei suoi tifosi (moltissimi giunti fino in Germania) c’è stato qualcun altro che ha tifato per loro?

Clacson e trombette nelle altre città a ogni gol del Psg

A giudicare dalle reazioni che si sentivano per le strade delle varie città italiane ieri sera, con tanti clacson e trombette ad accompagnare ogni gol del Psg, una maggioranza sembra netta ma voi come vi siete comportati ieri sera?