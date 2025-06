Odell Beckam Jr, chi è ił controverso giocatore NFL scatenato per Alcaraz e che ha fatto arrabbiare i fan di Sinner

Al Roland Garros l’ex stella dei New York Giants ha fatto un tifo sfegatato per Carlos Alcaraz: una grande stella spesso frenata da infortuni e qualche comportamento fuori dal campo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il pubblico del Roland Garros è stato uno dei temi più discussi nel corso delle ultime settimane del torneo francese. Si è parlato tantissimo dell’atteggiamento che hanno tenuto gli spettatori che in alcune circostanze sono andati un po’ oltre il consentito, soprattutto quando in campo c’erano i giocatori francesi. Ma nel corso della finale tra Sinner e Alcaraz, a far discutere sono stati i “tifosi vip” e in particolare Spike Lee e Odell Beckham Junior.

Il tifo sfegatato per Alcaraz

Se gli occhiali e la fisionomia di Spike Lee sono noti a tutti e non solo agli appassionati di cinema, in molti si sono chiesti chi fosse quello spettatore che facesse un tifo sfegatato per Carlos Alcaraz. Le telecamere della regia hanno infatti spesso inquadrato Odell Beckham Junior, atleta conosciutissimo negli States ma un po’ meno in Italia. Lo statunitense si è comportato da vero e proprio ultras per il giocatore spagnolo accompagnando i suoi punti con gesti eloquenti, un atteggiamento che ai fan di Sinner proprio non è andato giù. Anche se sui social, a mene fredda, OBJ ha reso omaggio a entrambi i giocatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stella in campo ma anche fuori

Odell Beckham Jr è stato una stella sin dal suo arrivo nella NFL. Nel 2014 viene selezionato come 12esima scelta assoluta al draft dai New York Giants e sin dalla prima stagione nel ruolo di wide receiver il suo impatto è stato di altissimo livello, al punto che alla fine di quella stagione viene premiato come Rookie dell’anno. OBJ è una stella in campo (resta leggendaria una sua ricezione a una mano), ma complice il glamour della Grande Mela diventa anche una stella fuori dal campo al punto che l’anno successivo finisce sulla copertina del famoso videogioco Madden. A New York è una star ma con il passare degli anni le cose prendono una piega negativa, un po’ per qualche comportamento fuori dal campo (emergono delle foto che sembrano associarlo alla droga) e un po’ per gli scarsi risultati con i Giants.

Comincia così il suo viaggio nella lega, esperienza decisamente negativa a Cleveland che lo porta un po’ ai margini. La storia cambia ai Rams dove arriva a stagione in corso e contribuisce al successo della squadra, anche se proprio durante il Superbowl vinto si rompe il legamento crociato. Da lì il suo ruolo nella lega diventa sempre più marginale e nell’ultima stagione con i Miami Dolphins non ha mai giocato.

La risposta alle accuse nel caso Diddy

Negli ultimi mesi, Beckham è stato coinvolto anche nell’incredibile scandalo che ha visto come protagonista e accusato Sean “Diddy” Combs. Il giocatore di football è stato accusato di stupore di gruppo (insieme al comico Druski). La replica di OBJ è stata immediata: “Sono stato informato delle accuse che mi riguardano in una causa in California. Non riesco a credere che il mio nome sia stato accostato in questa circostanza. Non c’è assolutamente niente di vero in queste accuse. Non conosco e non ho mai conosciuto la persona che ha presentato questa causa”.