Sinner, Bertolucci replica a Celentano e ai suoi timori: poi la battuta sui francesi e il nuovo obiettivo di Jannik

Dopo aver preso le difese di Sinner, Bertolucci risponde anche alla proposta a sorpresa di Celentano cestinandola e poi scherza sul pubblico francese schierato in favore di Alcaraz

Il dispiacere e la fatica fisica per la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz il giorno dopo non saranno certamente spariti dall’animo di Jannik Sinner. Di questo è certo anche Paolo Bertolucci, che in un intervento a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha anche parlato dei suoi programmi in vista della stagione sull’erba e replicato alla proposta fatta sui social da Adriano Celentano, scherzando poi sulla rivalità tra Italia e Francia.

Bertolucci: “Sinner carico per Wimbledon”

Cinque ore e mezzo di spettacolo assoluto ieri in finale al Roland Garros, al termine delle quali Jannik Sinner ha finito distrutto, sia a livello fisico che emotivo. Una condizione che certamente non sarà svanita il giorno seguente, come sostenuto da Paolo Bertolucci, che a Un Giorno da Pecora ha però parlato anche dei piani e degli obiettivi del n°1 al mondo, che secondo lui tornerà subito ad allenarsi per la stagione sull’erba: “Sinner? Oggi si sarà svegliato pieno di dolori, ma domani sarà carico sull’erba a prepararsi per Wimbledon. Si prenderà un solo giorno di riposo, per consolare la povera mamma”.

Bertolucci replica a Celentano

La splendida ma lunghissima partita tra Sinner e Alcaraz aveva portato il celebre cantante Adriano Celentano ha lanciare una proposta in cui, anche per i timori sulla salute del pubblico, suggeriva di introdurre il pareggio nel tennis nelle partite che superano le quattro ore di durata.

Una proposta bocciata in maniera netta da Bertolucci che alla domanda se fosse d’accordo ha così risposto: “Assolutamente no, contesto l’idea di Celentano. La bellezza del tennis sta anche nell’assenza del possibile pareggio”.

La battuta sui francesi

Della finale si è anche parlato tanto del tifo molto schierato del pubblico francese nei confronti di Alcaraz e quasi mai in favore di Sinner. Dietro tutto ciò a parere di Bertolucci ci sarebbe anche la rivalità tra Italia e Francia, che dopo aver visto trionfare Errani e Vavassori nel doppio misto ed Errani e Paolini nel doppio femminile non avrebbero retto anche la vittoria di Jannik nel singolare maschile: “I francesi non ci amano: abbiamo vinto i due doppi, avessimo vinto anche il singolare maschile si sarebbero buttati giù dalla torre Eiffel…”.