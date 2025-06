Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Roland Garros: contro break di Jannik

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, a partire dal 2019, si sono incontrati in ben 13 occasioni in tutta la loro carriera. Nel dettaglio, l’altoatesino e lo spagnolo hanno disputato affrontandosi ben 5 semifinali e 4 finali. Nei tornei del Grande Slam, invece, si sono sfidati in solamente 3 occasioni: Wimbledon 2022, US Open 2022 e Roland Garros 2023. Il bilancio sorride leggermente all’iberico con otto vittorie; cinque, invece, i successi dell’azzurro. L’ultima sfida risale all’ultimo atto degli Internazionali d’Italia dove Carlitos ha avuto la meglio in due set a zero.

2019 – Challenger di Alicante, 1° turno: Alcaraz vince 6-2, 3-6, 6-3.

2021 – Masters 1000 di Parigi, 2° turno: Alcaraz vince 7-6, 7-5.

2022 – Wimbledon, ottavi di finale: Sinner vince 6-1, 6-4, 6-7, 6-3.

2022 – ATP 250 di Umago, finale: Sinner vince 6-7, 6-1, 6-1.

2022 – US Open, quarti di finale: Alcaraz vince 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3.

2023 – Masters 1000 di Indian Wells, semifinale: Alcaraz vince 7-6, 6-3.

2023 – Masters 1000 di Miami, semifinale: Sinner vince 6-7, 6-4, 6-2.

2023 – Roland Garros, semifinale: Alcaraz vince 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

2023 – ATP 500 di Pechino, semifinale: Sinner vince 7-6, 6-1.

2024 – Masters 1000 di Indian Wells, semifinale: Alcaraz vince 1-6, 6-3, 6-2.

2024 – ATP 500 di Pechino, finale: Alcaraz vince 6-7, 6-3, 6-2.

2024 – Six Kings Slam, finale: Sinner vince 6-7, 6-3, 6-3.

2025 – Internazionali di Roma, finale: Alcaraz vince 7-6, 6-1.